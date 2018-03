“Estamos en la calle porque es de la única forma que vamos a empezar a cambiar las cosas”

Movilizadas por el Día Internacional de la Mujer y en reclamo de políticas públicas para la violencia de género, el Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada se hizo presente en la marcha. “Estamos hoy en la calle presionando y exigiendo, porque es de la única forma que vamos a empezar a cambiar las cosas”, afirmó Mariela, referente del CAMM:

“Soy una militante y este año cumplimos 30 años en la Institución, recordaba los 8 de marzo cuando marchábamos con las Abuelas y Madres y ver en qué que ha convertido esta fecha con esta cantidad de gente, es impresionante”, destacó Mariela.

A su vez, destacó la presencia de muchos jóvenes en este tipo de encuentros. “Nos van a tomar la posta en esta lucha, lo cual tiene una significación muy especial”, consideró la integrante del Centro de Apoyo a la Mujer Maltratada.

En relación a la situación en puntual que se encuentra atravesando Mar del Plata, comentó que “el tema fundamental es no utilizar estas fechas como lo hizo el presidente hoy o la gobernadora, porque acá no hay presupuesto y por eso, no puede haber campañas de prevención, albergues ni se le pueden dar a las mujeres los subsidios mismos para salir de la situación de violencia”.

“Es todo una hipocresía y por eso estamos hoy en la calle presionando y exigiendo, porque es de la única forma que vamos a empezar a cambiar las cosas”, remarcó a la vez que expresó que participan desde su espacio en el reclamo general, adhiriendo al paro internacional de las mujeres.

En tal sentido, habló de una búsqueda de “reivindicaciones laborales, paridad en los salarios por igual trabajo y los reclamos que se vienen haciendo. Este año fuertemente se ha instalado este tema de la despenalización del aborto para todas las mujeres, pero no soy optimista para nada”.

“El tema del aborto seguro, legal y gratuito para todas mujeres es un tema de salud pública y no tiene nada que ver con lo religioso o lo moral. Esperemos que los legisladores estén a la altura de las circunstancias, soy bastante pesimista, pero no creo que lo vayan a estar”, aseguró a la vez que destacó: “Acá nos van a tener a todas nosotras gritándoles para que lo hagan”.