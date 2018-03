Baldini: “El show de La Renga no está suspendido y esto es un atentado contra la cultura”

“No está suspendido” respondió de forma contundente ante una pregunta de “el Retrato…” el productor artístico Pablo Baldini luego que desde el gobierno de María Eugenia Vidal se afirmara que no autorizará el operativo policial para el show que el grupo La Renga tiene revisto brindar en el Estadio Mundialista el próximo 7 de abril, y para el que ya se han vendido aproximadamente 36 mil entradas.

Baldini no tuvo reparos en afirmar que “Esto es un claro atentado contra la Cultura…espero que la Gobernadora pueda tomar nota y rever esta situación que probablemente haya sido apresurada”, acotando que “quizás por ahí le están tirando el problema al intendente quien va a tener que resolver sobre esta situación, algo que no es justo”

No entiende Baldini cómo una ciudad que va a recibir para Semana Santa “unos ciento cincuenta mil turistas, no puede recibir siete días después, 20 mil, ya que quince mil son de Mar del Plata”, a la vez que no le encuentra explicación cómo “una provincia como la de Buenos Aires, que tiene posiblemente la fuerza más importante de la Argentina, entre 80 y 100 mil efectivos, no puede brindar la seguridad de un evento donde van a ir 30 o 35 mil jóvenes”.

“Hoy estamos a la espera de cómo vayan dándose los acontecimientos, averiguando las cuestiones legales e inclusive si se puede hacer el show igual sin la Policía…” no descartando la chance que con la Policía Local se pueda cubrir la cantidad de efectivos que se necesita, para aclarar que “No haremos nada que no corresponda y que sea ilegal”

TODO LISTO. Pablo Baldini mostrando el plan de trabajo armado y ya listo. El Gobierno de María Eugenia Vidal dijo que no autorizará la Policía para que cubra el show de La Renga

Más adelante se preguntó “si convocamos a hacer que Mar del Plata sea feliz solo en verano, ¿qué hacemos los marplatenses el resto del año? ¿No recibimos ningún hecho cultural de estas características? ¿Qué es lo que se esconde detrás de la verdad de lo que está pasando?

Reclamó airadamente que “digan la verdad sobre por qué no quieren que La Renga toque en la Provincia de Buenos Aires”, remarcando que “el grupo está haciendo ver que una censura que no los dejen tocar en Mar del Plata. La verdad están recalientes”

Hizo saber que una las versiones que tiene acerca de la no presencia policial es que “luego de lo que sucedió en Olavarría ( con el show del indio Solari), la Provincia le está diciendo que no al rock. Habría que aclarar que el principal responsable de lo que pasó en Olavarría fue el Estado”

En este sentido dijo. “fue ese Estado el que no controló las Ordenanzas existentes, no controlar la venta de alcohol que hubo dentro y fuera del predio, independientemente que Mar del Plata no tiene el intendente que tiene Olavarria, es otro; que no se engancha en esa, que es un tipo honesto, que debe velar por todos”

“Si hoy cuento con la prefactibilidad que me permitió sacar las localidades a la venta, fue porque se presentaron todos los papeles requeridos” para responder cuando “el Retrato…” le consultó si se trataba de una cuestión política contra el Jefe comunal marplatense, Baldini afirmó que desconoce esta cuestión. “Hoy lo escuché a Arroyo y no dijo que no iba hacer, sino que iba a considerar de vuelta la medida y seguramente tendrá una responsabilidad mayor que cuando nos dio esa prefactibilidad”

Finalmente el exitoso productor artístico no dudó en decir que “de esta manera le quitan el poder autárquico , de poder él de contar con las fuerzas que necesita”