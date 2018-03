Mario Rodríguez “repartió” palos a Montenegro y Dietrich por el ninguneo al Intendente

Ya palpitando las próximas elecciones, el edil referente de la Unión Cívica Radical, Mario Rodríguez, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “el radicalismo va a ser un protagonista central en 2019. Lo primero que vamos a exigir al Comité de la Provincia de Buenos Aires y a los socios políticos en Cambiemos es que garanticen reglas políticas claras para todos”.

“Sería importante que se garantice que en 2019 no suceda lo que pasó en 2017, esto de negar la participación y cerrar la misma a aquellos que tengan intenciones de hacerlo en una actitud poco democrática o construir listas únicas proscribiendo otras candidaturas”, apuntó el concejal marplatense.

En relación a lo anterior, indicó que “si ese es el caso, en 2019 vamos a tener una crisis clara en el espacio Cambiemos, porque desde el Radicalismo no vamos a permitir nuevamente que suceda lo que hicieron en 2017. Vamos a instar incluso al Comité de la Provincia para que no haga lo que se hizo en las elecciones pasada de mirar para otro lado”.

“Le vamos a exigir a todo el espacio de Cambiemos que demuestre claramente que es una construcción verdaderamente democrática y que garantiza la participación de todos”, resaltó Rodríguez y comentó que además cuentan con un antecedente “exitoso “que fue la primaria entre Arroyo y Baragiola, lo cual “permitió que este espacio se consolidara y fuera una alternativa realmente importante, que luego nos llevó al triunfo electoral”.

Reprochó la actitud de Dietrich “ninguneando al Intendente”

Consultado por “el Retrato…” sobre la eventual candidatura de Guillermo Montenegro como intendente de la ciudad por Cambiemos respondió que “algunas presencias en estos últimos días en la ciudad de dirigentes nacionales y provinciales, los cual han venido más a apuntalar una incipiente candidatura de Montenegro que a consolidar una gestión de gobierno; me preocupa”.

“Me preocupa que el día se lanzó el Operativo Sol, en el lugar en donde tenía que estar el intendente por protocolo inclusive, se hubiera colocado un posible precandidato a intendente por el Pro; es una falta de respeto y consideración como también una falta de inmadurez política enorme”, agregó.

Además, cuestionó que “las cosas no se hacen así y no se le falta el respeto al intendente de una ciudad por más diferencias que uno tenga” y se refirió al Ministro de Transporte también y criticó que (Guillermo) Dietrich “tuvo una actitud similar, viniendo a la ciudad, ninguneando de manera absolutamente innecesaria al Intendente y produciendo resquemores que no tienen sentido, sobretodo en un año como este, que no es electoral”.

“Se viene a anunciar una obra y al intendente lo ponen al costado, en un lugar casi decorativo y se habla permanentemente de lo que se está haciendo con un diputado nacional. Se está construyendo una candidatura apresuradamente y en esta necesidad de ganar tiempo para instalar un candidato se producen estos errores que no llevan absolutamente a nada”, subrayó.

A su vez, hizo alusión a que “los dirigentes más importantes del Pro en la ciudad han dicho que el candidato es Montenegro, con lo cual han demostrado que no tienen a nadie capacitado en la ciudad para llevarlo de candidato en el 2019”.

“Estos trasplantes de candidatos no van a terminar bien, porque son poco creíbles. Basta con ver las declaraciones de Montenegro en el 2015, cuando decía que lo que más le interesaba en su vida era hacer algo por su ciudad amada que era San Isidro y ahora mágicamente descubrió que su ciudad amada, por la que quiere trabajar, es Mar del Plata”, apuntó y criticó que “estos intentos, desmanejos o falta de respeto forman parte de la mala política”.

Por último, hizo hincapié en que en las próximas elecciones y afirmó ante “el Retrato…”: “El radicalismo va a ser un protagonista central en 2019. Lo primero que vamos a exigir al Comité de la Provincia de Buenos Aires y a los socios políticos en Cambiemos es que garanticen reglas políticas claras para todos”.