Día de la Mujer: “Hemos logrado poner sobre la mesa los principales debates”

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer y después del debate sobre el aborto que se dio en el Congreso de la Nación el pasado martes, el Movimiento de Mujeres se manifestó este martes en la puerta de la Municipalidad y remarcó su apoyo a este proyecto. Además, Laura Hochberg, de la Multisectorial de la Mujer, dialogó con “el Retrato…” y adelantó las actividades que llevarán adelante este jueves en la ciudad: “Este 8 de marzo de 2018 hemos logrado poner sobre la mesa los principales debates de las mujeres”.

“Lo más importante es que, en primer lugar, se llegó a esta instancia porque el movimiento de mujeres hace años que venimos bregando porque se declare la ley de interrupción voluntaria del embarazo”, remarcó la integrante de la Multisectorial de la Mujer.

En segundo lugar, consideró que “el gobierno tomó nota del masivo “Pañuelazo” que hubo frente al Congreso. Los legisladores hoy tienen que tomar consciencia y ponerse las pilas para lograr debatir en las comisiones y que esa ley llegue al Congreso porque es un tema de salud pública”.

“Ninguna mujer desea abortar. Si es en contra la resolución, vamos a seguir luchando, porque entendemos que tiene que darse esa instancia por la cual la mujer pueda decidir. No es un tema de ganas, sino que se está decidiendo algo sobre su propio cuerpo”, declaró.

Diferencias salariales entre hombres y mujeres

Asimismo, se refirió a la diferencia de salario que existe entre el hombre y la mujer. “Tanto es así que ha llegado a los Oscar, lo cual demuestra que se da en todos los ámbitos prácticamente”, sostuvo a la vez que remarcó que piden “igual remuneración por igual trabajo para hombres y mujeres. El salario promedio de un varón es de 14 mil 217 pesos, mientras que el de una mujer es de 10 mil 428 pesos”.

Femicidios: “Es algo que no para”

En relación al número de femicidios que sucedieron en el último tiempo, indicó que “siguen sumándose casos como el ocurrido en Mendoza, Villa Tesei y demás. Cada 24 horas una mujer es asesinada ycada vez hay más femicidios, violencia de género y abusos sexuales. Es algo que no para”.

“Nuestra preocupación es que no hay políticas públicas que puedan amparar este terrible flagelo”, consideró a la vez que señaló que uno de los temas que reclamaron este año es que, pese a que en Mar del Plata está la emergencia en violencia de género y diversidad declarada por segundo año consecutivo, “desde septiembre de 2017 no se entregan los 50 botones antipánico”.

En tal sentido, indicó que aducen “que no hay partida de presupuesto para la emergencia, lo cual es inadmisible” y afirmó que de los casos que están esperando esos botones que hasta la fecha no han llegado, hay muchas mujeres que sufrieron un nuevo ataque de violencia.

“No se cubre ni eso ni la partida de presupuesto. Hay una emergencia en la ciudad, pero sin embargo no hay lo necesario para abordar y resolver el tema de la violencia familiar”, apuntó Laura Hochber y agregó que esto no pasa por una cuestión económica, sino “que es más bien un tema de falta de consciencia y de educación”.

En relación a lo anterior, cuestionó que “no hay educación en los colegios. Uno de nuestros reclamos es que haya enseñanza con perspectiva de género en todos los ámbitos educativos” y se refirió al debate sobre el aborto: “El tema es que haya política públicas, que se entreguen preservativos en las escuelas y que haya educación sexual para que todos los jóvenes sepan de que se trata”.

“Al no haber presupuesto no se hacen estas cosas y no hay consciencia de la necesidad de políticas públicas para ese tema”, apuntó Hochberg en conversación con “el Retrato…”

En relación a los festejos por el Día de la Mujer que se conmemora el próximo jueves, la referente del movimiento de mujeres resaltó: “El 8 de marzo es el día más importante para nosotras y especialmente este 8 de marzo de 2018 hemos logrado poner sobre la mesa los principales debates de las mujeres”.

“Vamos a estar desde las 16 horas en el Monumento San Martín con una radio abierta, en donde solo van a hablar trabajadoras y obreras de los distintos ámbitos. A las 19 haremos la marcha”, destacó.