Aborto Legal, Seguro y Gratuito: “No cabe dudas que el tratamiento de esta iniciativa es prioritari”

La diputada Alejandra Martinez (Bloque Convicción Peronista) presentó un proyecto de Declaración a través del cual solicita al Congreso Nacional que garantice el tratamiento y debate del Aborto Legal, Seguro y Gratuito.

Para Martínez “es nuestro deber institucional, apoyar el debate en el Congreso de la Nación del Aborto, Legal, Seguro y Gratuito a través de un amplio diálogo donde se escuchen todas las voces porque esa es la esencia del sistema democrático por el que tanto hemos luchado los argentinos y hemos militado las mujeres para hacer respetar todas las posturas existentes sobre el tema”.

Con respecto a la evolución normativa y judicial que ha tenido el aborto no punible la legisladora sostuvo que “cabe recordar que en el año 2012 la Corte Suprema se pronunció sobre el aborto en casos de violación y fijó el procedimiento para garantizar el aborto no punible. En aquel momento se exhortó a las autoridades nacionales, provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a implementar protocolos que regulen la atención de estos casos. Por eso, y tras la presentación del proyecto realizada el martes último en el Congreso Nacional que contó con 71 firmas de representantes de todas las bancadas, no cabe dudas que el tratamiento de esta iniciativa es prioritario y no puede demorarse más” sostuvo Martínez.