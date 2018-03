Vence el plazo de entrega de tablets a jubilados

La Municipalidad de General Pueyrredon informa que, en el marco del programa “+ Simple”, una iniciativa conjunta entre el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) y la ANSES, vence el plazo de entrega de tablets para jubilados que resultaron beneficiados a través de sorteo.

Sergio Andueza, titular del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), manifestó que “todos aquellos beneficiados –y que aún no han retirado su tablet- deben acercar hasta el miércoles 14 de este mes, de lunes a viernes de 8.30 a 14.30 al COM, ubicado en Juan B. Justo 3653”.

Además, Andueza precisó que “para saber la fecha de entrega que le corresponde a cada beneficiario, se deben tener en cuenta los últimos dos números del CUIL, compuesto por el último número del documento y el número verificador del CUIL. Mar del Plata resultó la ciudad con más inscriptos, llegando a un total de 20.876 personas, siendo beneficiadas unas 17.900”.

Este programa es una iniciativa conjunta entre el ENACOM y la ANSES con el objetivo de promover la inclusión de los adultos mayores en las nuevas tecnologías a través de la entrega de tablets. La plataforma de las tablets está diseñada para que los usuarios puedan informarse, realizar trámites, acceder a las redes sociales, cuidar su salud, comunicarse con sus familiares y amigos de manera cotidiana y sencilla.