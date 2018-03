Homenaje a Mario Trucco en el Concejo Deliberante

Mario Trucco, un emblema de Mar del Plata, quien cumplió nada menos que 70 años en el periodismo, será homenajeado este viernes desde las 10 por el Honorable Concejo Deliberante por una iniciativa del bloque de Unidad Ciudadana después de la presentación de su libro “El Deporte y la vida…”.

En efecto, a partir de un proyecto que presentó el presidente del bloque de Unidad Ciudadana, Daniel Rodríguez, el Deliberativo declaró De Interés la publicación del libro del periodista Mario Trucco “El Deporte y la vida, 70 años de periodismo con identidad marplatense”.

Mario Trucco es un verdadero “embajador” de Mar del Plata desde su oficio, a tal punto que llegó a conducir la Cabalgata Deportiva Gillette o el noticiero de Canal 11. Y, para muchos, el mejor comentarista de fútbol, el más claro y preciso en el lenguaje.

El libro de Mario Trucco, “El deporte y la vida, 70 años de periodismo con identidad marplatense”, en efecto fue declarado de interés por el Concejo Deliberante a partir de una iniciativa del bloque de Unidad Ciudadana, lo que se celebrará con un acto este viernes a a las 10 de la mañana en el recinto del Deliberativo.

Mario Trucco presentó su obra recientemente en un emotivo acto en el Centro Cultural Osvaldo Soriano del que formaron parte el periodista Vito Amalfitano, prosecretario de redacción del diario LA CAPITAL y autor del libro “Pelota Cibernética, la novela de los mundiales”; Carlos Alberto Palumbo, en su múltiple condición de ex jugador de fútbol y de básquetbol, dirigente deportivo, ex compañero de Mario en medios de comunicación y amigo suyo durante siete décadas; y el editor del libro, el reconocido periodista también marplatense José Andrés Soto, ex director de famosas revistas de Perfil, entre otras actividades.

“El Deporte y la Vida” reúne un centenar de historias, muchas de ellas relacionadas con el deporte, especialmente el fútbol y el boxeo; también sabrosas anécdotas y viñetas relacionadas con figuras del arte, el periodismo y el espectáculo, recogidas en tantas décadas de radio y televisión a nivel local y nacional, además de cálidas evocaciones de su infancia y su adolescencia.

El proyecto de Unidad Ciudadana destaca, entre otras cosas, que “la solidaridad, el trabajo en conjunto y fundamentalmente la amistad son los lugares por donde transita la prosa de Mario Trucco, y también el verso al que se atreve al comienzo y al final del libro, de manera breve pero conmovedora”.

Después “Mi Pueblo se llama Mar del Plata”, publicado en el 2015 y que va por su cuarta edición, de la prodigiosa memoria de Mario Trucco surgieron historias que dan testimonio de “frescas alegrías” –como él lo ha definido- y también algún recuerdo profundamente doloroso, como la muerte en sus brazos de uno de sus mejores amigos. El índice onomástico que completa la publicación incluye más de 300 nombres de personajes famosos, ignotos o poco conocidos.

El nuevo libro tiene 234 páginas, fue editado por Casa de Madera y estará en venta en las principales librerías de Mar del Plata y el país.

Mario Trucco es Ciudadano Ilustre de Mar del Plata. En la reciente presentación de su libro en el Centro Cultural Osvaldo Soriano también lo homenajeó el Círculo de Periodistas Deportivos de Mar del Plata, a través de su presidente, Rubén Aguilera, uno de los invitados especiales al acto de este viernes a las 10, como tantos periodistas amigos reconocidos, así como es también abierto a la comunidad que lo leyó, escuchó y disfrutó a lo largo de estos 70 años.