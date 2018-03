Brenda Pereira jugará el Sudamericano Sub 17

La marplatense Brenda Pereira quedó en la lista de la Selección Argentina que afrontará desde el miércoles el Campeonato Sudamericano Sub 17 en San Juan, buscando uno de los dos boletos al Mundial. La arquera representante de la Asociación del Fútbol Femenino de la Provincia de Buenos Aires (AFEBA) y Aldosivi, aprovechó al máximo sus oportunidades y se ganó un lugar.

“Son sensaciones muy fuertes las que estoy viviendo. Es muy bonito. No lo puedo creer aunque hayan pasado varios días desde que me llegó la convocatoria”, dijo Pereira.

A la hora de mencionar sus méritos, una de las piezas claves del equipo el “Tiburón” campeón de Reserva en el Clausura de AFFEBA 2017 destacó: “creo que quedé porque tengo buen desarrollo al momento de tirarme, buenos reflejos y porque le pongo mucha garra al entrenar, dejo todo. Sé que en los entrenamientos hay que dejar el alma y demostrar todo lo que aprendí en estos años de trabajo”.

Luego, contó su historia con el fútbol. “El primer día que entrené en Aldosivi me presenté como delantera, pero después probé de arquera y me encantó. Estar abajo de los tres palos es único, hermoso y tenés que tomar decisiones seguras y concretas en cuestión de segundos. A mí me gustan las dificultades. Empecé en el fútbol entre varones, salí de una Liga Barrial en el barrio Libertad, después me probé en Aldosivi y en un momento me vi jugando un torneo con todas mujeres. No entiendo cómo pasó todo eso tan rápido. Y ahora ponerme la celeste y blanca me eriza la piel”, describió emocionada.

Argentina estará en la Zona A junto con Brasil, Colombia, Ecuador y Perú y jugará todos los partidos a las 20.15 en el estadio Bicentenario. Debutará el miércoles con Colombia, el viernes chocará con Brasil, el domingo frente a Ecuador, el martes tendrá jornada libre y el jueves 15 cerrará frente a Perú. En la Zona B se ubicarán Uruguay, Paraguay, Venezuela, Chile y Bolivia. Todos los partidos del certamen se podrán ver por streaming a través del canal de Youtube “Gobierno de San Juan”.

Los dos equipos ubicados en la primera posición en sus respectivas Zonas clasificarán para la Etapa Final, siendo un total de cuatro selecciones. Allí se disputarán las semifinales y los ganadores, además de pasar a la final, conseguirán el boleto para el Mundial que se jugará en Uruguay entre el 13 de noviembre y el 1 de diciembre. Si Uruguay, que será organizador, obtiene uno de los dos pasajes, su lugar será ocupado por la Selección ubicada un puesto por debajo.

El resto de las convocadas por el director técnico, Carlos Borrello, son: Marcela Figueroa, Camila Aballay, Chiara Singarella, Stephanie Melgarejo, Agustina Vargas, Ayelén Mieres, Maricel Pereyra, Rocío Vázquez, Carla Gramajo, Sofía Juárez, Dalila Ippolito, Carla Lescano, Estefanía Palomar, Aldana Narváez, Laura Rivarola, Candela Larrondo, Morena Chachagua, Milagros Otazú, Marilyn Targhetta, Ayelén Acuña y Melanie Torales.