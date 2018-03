La concejal Verónica Lago pide se decrete el día 8 de marzo como no laborable

En la semana previa al paro Internacional del 8 de Marzo y luego de la realización del conversatorio “El Tiempo de las Mujeres” que nucleó a más de 200 mujeres discutiendo diversos temas en comisiones, la Concejal de Unidad Ciudadana Verónica Lagos presentó cinco proyectos para profundizar y poner en agenda las problemáticas relacionadas con las mujeres y la diversidad de géneros. Entre los proyectos se pidió decretar el 8 de marzo como día no laborable para el personal municipal femenino y personal identificado con el género.



“Pedimos al Intendente Municipal Carlos Arroyo que decrete el 8 de de marzo a partir de las 12 como día no laborable con motivo del Paro Internacional de la Mujer Trabajadora. Además junto con el Concejal Balut Tarifa Arenas realizamos un proyecto de resolución declarando de interés municipal el paro internacional, creemos que el Estado debe dar un claro mensaje de acompañamiento y solidaridad en la lucha contra un sistema profundamente desigual” expresó Verónica Lagos, Concejal y dirigente del movimiento feminista local.

La brecha salarial entre los hombres y las mujeres que realizan las mismas tareas es del 27 % y también realizan el doble de tiempo en el trabajo doméstico no remunerado que los varones. “No sólo la desigualdad se visualiza en lo económico sino que también se traslada a situaciones de discriminación y violencia que en varias oportunidades, y cuando un estado no realiza políticas públicas en materia de género, tenemos que padecer femenicidios. En el 2017 fueron 7 las mujeres asesinadas en la ciudad” continuó.

En esa sintonía, Verónica Lagos presentó dos proyectos de ordenanzas para poner en agenda el día 7 de Marzo y el 18 de cada año, ya fueron aprobados en la Comisión de Derechos Humanos que preside. El primero plantea el Día de la Visibilidad Lésbica en conmemoración de Natalia “Pepa” Gaitán asesinada por su orientación sexual. La Ordenanza también pide que el ejecutivo realice actividades y campañas de difusión, así como también, para la prevención de lo crímenes de odio por orientación sexual. Por su parte, el 18 de marzo será el “Día de la Promoción de los Derecho de las Personas Trans” en conmemoración del fallecimiento de Claudia Pía Baudracco, destacada activista de derechos humanos en general y de la comunidad trans en particular. En esa ordenanza también se pide la realización de actividades y campañas de difusión que promuevan el respeto, la integración y el pleno goce de derechos de las personas trans.

“La transformación hacia una sociedad con plena igualdad y equidad en los géneros se logra con un profundo debate y con la organización del colectivo feminista como se vio el pasado sábado en el conversatorio con más de 500 compañeras pensando cómo construir la igualdad, y se verá el 8 de Marzo con el paro Internacional de las Mujeres Trabajadoras” expresó Lagos y agregó: “Sabemos que hay que modificar la matriz cultura y desde la Concejalía pensamos que hay que aprovechar las diferentes actividades que se desarrollan en el recinto del Concejo Deliberante para seguir dando debates e instalando la problemática, por eso presentamos la ordenanza para proyectar, en ese ámbito, la campaña “No te Quedes Callada” realizada por la Universidad Nacional de Mar del Plata”. “No te Quedes Callada” consta de cinco capítulos que trabajan la problemática de la violencia Psicológica, Obstétrica, Física, Sexual y Económica, y también se difunden los contactos para recibir ayuda en Mar del Plata y Batán.