Concejales molestos por la demora en el envío de la Fiscal Impositiva

El Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana no participará de la Comisión de Hacienda hasta que no se traten las ordenanzas Fiscal e Impositiva. “Cotidianamente somos testigos de la pérdida de calidad institucional”, dijeron.

Hace un mes, el gobierno de Cambiemos decidió retirar del Concejo Deliberante las ordenanzas fiscal e impositiva para modificarlas, ya que no se ajustaban al Pacto Fiscal al cual el Municipio había adherido.

“El Intendente Arroyo declaró públicamente que iba a enviar el 26 de febrero la ordenanza fiscal y la ordenanza impositiva. En virtud de que ese compromiso no ha sido cumplido, desde el Bloque de Concejales de Unidad Ciudadana hemos decidido no participar de la Comisión de Hacienda”, manifestó Daniel Rodríguez, el presidente del Bloque. Y agregó: “Anunciamos la semana pasada que si en el orden del día de la Comisión de Hacienda no estaban las ordenanzas fiscal e impositiva no íbamos a participar. Es imprescindible que esas ordenanzas se traten en la comisión de Hacienda”.

A través de las ordenanzas fiscal e impositiva se establece cuáles son las tasas y derechos que el municipio cobrará y cuáles serán sus valores. El tratamiento es imprescindible para calcular los recursos de toda la Municipalidad y así establecer los gastos. Según la Ley Orgánica de los Municipios estos proyectos deberían haber sido presentados en octubre del año pasado.

“El proyecto que fuera presentado por el Ejecutivo pretendía quitar exenciones e incrementar la presión tributaria sobre diversas actividades económicas y productivas de Mar del Plata y Batán. Estamos hace más de un mes esperando conocer el nuevo proyecto”, expresó Virginia Sivori, concejal de Unidad Ciudadana.

“Cotidianamente estamos siendo testigos de la pérdida de calidad institucional. El Intendente se compromete a algo públicamente y no cumple, hay dos comisiones importantes como son la de Promoción e Hídricos que aún no se han conformado porque Cambiemos no se pone de acuerdo en definir su presidente”, sostuvo por su parte Daniel Rodríguez.