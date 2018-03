Carlos Arroyo anticipó que le descontará el día de paro a los docentes municipales

El Intendente encabezó el acto oficial acompañado por funcionarios de su Gabinete y destacó que “la educación es todo en la vida de una persona”. Por otra parte, el Municipio informa que se les descontará el día de trabajo a los docentes que hicieron paro en la jornada de hoy. Además, Arroyo precisó que la única comunicación que recibió sobre esta acción por parte de los docentes fue a través de los medios de comunicación y no por las vías oficiales para tomar tal medida.

Carlos Fernando Arroyo inauguró este lunes el Ciclo Lectivo 2018 al encabezar el acto oficial que se llevó a cabo en el Jardín Municipal Nº17 “Blas Aurelio Aprile” (FOTO). “Con amor, cariño, trabajo y fe en el futuro haremos un país más grande y mejor”, dijo el Jefe Comunal acompañado por la secretaria y subsecretaria de Educación, Ana María Crovetto y Susana Rivero.

Del acto, que se llevó a cabo en la institución educativa ubicada en Ameghino 385, también participaron el presidente del EMSUR, Eduardo Leitao, el delegado del Puerto, Luis Ignoto, el vicepresidente del EMTur, Jorge Zanier, y el concejal Marcelo Carrara.

“Ni bien entré al Jardín y pisé una baldosa, por la sensación de la piel, sentí que es una gran institución. Se nota en el estado de su edificación, en la presencia de su personal, de las asistentes y las docentes, en todo”, confesó el titular del Ejecutivo Local luego de la palabra de la directora del establecimiento, Silvia Lettieri, y antes de reflexionar que “se debe a la dirección de la escuela pública que en el idioma vulgar, para que todos me entiendan, tiene que tener la camiseta puesta. En el segundo, la cooperadora. Que por supuesto se ve que acá funciona bien”.

En este contexto, confesó que “el Estado lamentablemente, por miles de motivos, generalmente siempre llega tarde. La burocracia es complicada. A veces hay demasiada gente que no entiende, no sabe o no quiere conocer la importancia que tiene la educación. Para estas criaturas, hoy va a ser el día más importante de sus vidas. Entran en un sistema, como dijo la directora, en el que se les va a enseñar a convivir, razonar y respetar al otro”.

“LA EDUCACIÓN ES TODO EN LA VIDA DE UNA PERSONA”

El intendente Arroyo también remarcó que “es muy difícil comprender la importancia que tiene la educación, como cambia una persona, todas las expectativas que les podemos dar a estos niños si los llevamos de la mano por el camino del estudio, del aprendizaje. Les digo que fui profesor de muchas asignaturas en muchos años y si hay algo que aprendí, es que la educación es todo en la vida de una persona. Puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso de la vida en general”.

“Por eso defiendo con todas mis fuerzas la educación publica, para que cada niño, cualquiera sea su condición social o el color de su piel, tenga acceso al sistema donde puede abrir los ojos al mundo y la vida. Es una convicción profunda que a veces no es entendida. Me he encontrando en mi vida con muchos casos en los que me resultó difícil hacerles entender a muchas personas que no habían tenido la posibilidad de estudiar, la importancia de esto”, enfatizó el Jefe Comunal.

En este sentido, Arroyo subrayó: “No se dejen engañar, hay muchas mentiras con respecto al sistema educativo. Lo que es y no la educación. Hay veces que hay gente que cree en sistemas mágicos, importados, que son una mentira. Hay gente que cree que por determinadas características, algunos alumnos no pueden aprender. Esa es otra mentira. Hay que aprender a respetar y querer al otro, porque todos somos parte de una gran familia. Todos somos hermanos”.

Sobre el final de su alocución, el Intendente dejó en claro que “a los niños hay que guiarlos con cariño, amor, comprensión, acompañamiento y traerlos siempre al sistema educativo”.

LE DESCONTARÁ EL DÍA A LOS DOCENTE QUE PAREN DOCENTES

El Intendente informó que, luego de hablar con el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, y al no haber recibido ninguna notificación acerca de la medida de paro por parte de algunos docentes, se tomarán las medidas necesarias. De acuerdo a esto, se anunció que se les descontará el día de trabajo a los docentes que realizaron esta medida de fuerza. Además, Arroyo precisó que la única comunicación que recibió sobre esta acción por parte de los docentes fue a través de los medios de comunicación y no por las vías oficiales para tomar tal medida.