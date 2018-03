Petón Vinciguerra: “Este año Mar del Plata arrasó con Carlos Paz”

Ya finalizando la temporada de verano y después de haber ganado el premio Estrella de Mar con “La Revista está en el Victoria” el productor teatral , Carlos Petón Vinciguerra, dialogó con “el Retrato…” y realizó un balance de lo que dejó el verano en “La feliz”: “El Teatro Victoria fue el que más espectadores tuvo de la calle Rivadavia”. A su vez, aseguró que “este año Mar del Plata arrasó con Carlos Paz”.

“A nosotros nos fue muy pero muy bien. Hemos ganado el premio Estrella de Mar con “La Revista está en el Victoria” , compitiendo incluso contra Federico Bal, Carmen Barbieri y otros reconocidos”, expresó el dueño del Teatro Victoria de la calle Rivadavia 2380 a la vez que consideró que fueron “justos ganadores”.

En tal sentido, destacó que con la obra Un Cocodrilo Marplatense “fueron 36 noches consecutivas con entradas agotadas” y que con el espectáculo de trasnoche, Transfrappe, “se alcanzaron unas 33 noches con todas las entradas vendidas también. Ellos siempre llenan donde vayan, pero este año fue un record de recaudaciones para la obra”.

En relación a los espectáculos infantiles entre los que estuvieron “El Príncipe Azul: Amor de Princesas”, “El Mundo Mágico de Victorio”, “Había Una Vez: El Libro Todopoderoso”, “Soñadores 2: Historias de Vida” y “La revista está en el Victoria”señaló que también les fue “bastante bien”.

“El que mejor estuvo fue “Había Una Vez: El Libro Todopoderoso”, porque participó Nancy Pazos como Maléfica y la gente venía mucho a preguntar por ella. Hemos tenido la mayor parte de las noches más de tres cuartos de sala llena”, indicó.

A su vez, Petón explicó que en las obras “El Príncipe Azul: Amor de Princesas” y “El Mundo Mágico de Victorio”, las cuales estuvieron a las 17:30 horas en el Teatro Victoria, “quizás no hubo tanta gente por el horario, porque al tocar días de más de 30 grados la gente se quedaba en la playa y no venían mucho. De todos modos, siempre media sala teníamos”.

“El año pasado fue muy malo con los infantiles, pero este año repuntamos”, destacó el productor teatral a la vez que afirmó que este sábado se retiran dos infantiles: “El Príncipe Azul: Amor de Princesas” y “El Mundo Mágico de Victorio” y que este domingo termina la temporada “Había Una Vez: El Libro Todopoderoso”. Por su parte, la revista y Transfrappe siguen una semana, hasta el sábado 10 de marzo inclusive, señaló.

“Ya no queda casi gente en Mar del Plata hoy. El público mermó mucho esta semana”, afirmó Petón y agregó que en semana santa van a tener entre 3 y 4 obras por día. “Hay mucha gente que ya está haciendo reservas hoteleras”, destacó.

En ese contexto, resumió que “en líneas generales, el Teatro Victoria fue el que más espectadores tuvo de la calle Rivadavia. El balance fue muy bueno porque llenamos con casi todas las obras y también al ganar el premio Estrella de Mar como mejor revista y haber tenido cuatro nominaciones ayuda mucho a un teatro, porque la gente es curiosa y quiere ver la obra que ganó”, sostuvo.

En referencia a la temporada de verano en sí para Mar del Plata, manifestó: “No la vi ni excelente ni mala, la vi buena.Cuando uno gana un Estrella se llena de por sí la sala, por eso es complicado evaluar y lo bueno que tiene el Teatro Victoria es que es el más lindo de Rivadavia” y completó que “todos los que pasaron a ver un infantil, después vuelven a ver otro. La gente quiere volver siempre”.

“El año pasado Carlos Paz era Dubai y este año no es lo mismo claramente”

Seguidamente, el reconocido productor teatral hizo una comparación de la temporada en la ciudad con la de Carlos Paz. “Mar del Plata este año arrasó a Carlos Paz por más que no lo quieran decir, ganó. Te das cuenta porque ya no hay tanta propaganda en la televisión, el año pasado Carlos Paz era Dubai y este año no es lo mismo claramente”, afirmó.

“Este año Mar del Plata estuvo muy por arriba de Carlos Paz”, subrayó y comentó que el hecho de que a la ciudad le vaya bien y vengan cada vez más obras los beneficia igual. “Estamos en la calle Rivadavia y es indiferente quienes vengan, hay como un microclima ahí, pero es verdad que cuantos más turistas haya mejora a la ciudad”, apuntó.

Y agregó que “la calle Rivadavia la única competencia que tiene son los otros cuatro teatros de la calle Rivadavia. Los demás no interesa tanto, porque tenemos un público propio ya, pero hace muy bien que vengan las mejores obras a Mar del Plata, que es la cuna del teatro”.

“Quieren poner más plazas como Las Termas de Río Hondo, Entre Ríos, Carlos Paz, las cuales son nuevas, pero a la larga o a la corta siempre se habla de Mar del Plata por sobre las demás”, explicó el dueño del Teatro Victoria de Mar del Plata.

Vacaciones de invierno en el Teatro Victoria

Petón resaltó que el Teatro Victoria continúa abierto todo el año, porque llevan adelante la escuela de comedia musical. “Se prepara a los chicos para que salgan arriba del escenario como pequeños artistas y este año tuvimos 65 alumnos arriba de los escenarios de los 150 que son en total”, comentó.

Por otra parte, hizo hincapié en los proyectos que tienen para las vacaciones de invierno y detalló: “Hacemos casting internos de la escuela para empezar a trabajar con los chicos para el verano y vamos a presentar dos obras: “El Príncipe Azul: Amor de Princesas” y “Había Una Vez: El Libro Todopoderoso”.

“Estamos viendo la posibilidad de volver a contratar nuevamente a Nancy Pazos para que pueda venir en las vacaciones de invierno y al Chino Maradona, como hicimos el año pasado con Marian Fanjart”, adelantó.