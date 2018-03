Javier Faroni, Ariel Ciano y Mercedes Morro señalaron los problemas de gestión del municipio

El diputado provincial Javier Faroni mantuvo una reunión con el presidente de bloque Ariel Ciano y la concejal Mercedes Morro. Durante el encuentro, compartieron su preocupación sobre varios problemas que aquejan a Mar del Plata y a su vez efectuaron un balance de lo que fue la última temporada en la ciudad. Faroni, Ciano y Morro coincidieron en que tanto enero como febrero marcaron índices más elevados que en igual período el año pasado.

“El balance de la temporada es positivo y sobre todo se debe a la promoción que recibió la ciudad desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires. De igual modo, y sí bien eso es bueno para Mar del Plata, nos preocupan los graves problemas de gestión que tiene el municipio, observando la falta de rumbo y la existencia de áreas como la de Cultura que han sufrido una política de vaciamiento por parte de esta intendencia. Entre el cierre de la Orquesta Infanto Juvenil y la baja de talleres culturales en los barrios, la clausura de la Comedia Municipal y el escenario andante, el maltrato al teatro independiente, la falta de una defensa de la cultura autogestiva y ni que hablar de la nula generación de nuevos espacios de expresión, todo da cuenta de un municipio que le da la espalda a la cultura”, señaló Faroni.

Por su parte, el presidente del bloque de concejales de 1País, Ariel Ciano, coincidió con Faroni sobre el balance de la última temporada vinculando parte de su éxito a “la publicidad que ha recibido la ciudad con las playas equipadas, con una mayor conectividad de vuelos, con la vuelta del tren, que si bien es cierto que aún no cumple con el tiempo esperado de traslado, ayuda a que venga más gente a nuestra ciudad”.

Además, Ciano en sintonía con Faroni, remarcó que “sí desde el municipio no colaboran es muy difícil promocionar a la ciudad. Hace unos días justamente, presentamos una solicitud de informes porque queremos saber porque no se realizará por segundo año consecutivo el Festival Piazzolla. Así como también, hemos presentado junto a varios concejales un pedido que para que se realicen programas culturales en los barrios que ya han sido aprobados como ordenanza y que, sin embargo, no se ejecutan”.

El ex fiscal solicitó que desde el oficialismo haya vocación de dialogo al decir: “Desde el bloque estamos trabajando en distintos proyectos para brindar soluciones a los problemas de los vecinos y ofrecer alternativas a las áreas de gobierno más afectadas. Por eso, con la contribución de Javier Faroni nos enfocamos en la presentación de numerosas propuestas para apoyar la cultura local”.

“Desde la comisión de Deporte que presido elaboramos propuestas que contribuyan a la infraestructura deportiva y a que haya más espacios deportivos o a través del contacto que mantenemos con distintas ONGs que nos llevaron por ejemplo, a presentar un proyecto para crear un Centro Educativo Terapéutico para atender la problemática del TEA (Trastorno del Especto Autista)”, expresó Ciano quien también recordó “el mal manejo que significó todo el tratamiento de la basura, dejando tanto una pésima imagen de nuestras calles a los miles de visitantes como un problema totalmente previsible y que aún está sin resolver”.

Por su parte, Mercedes Morro comentó que “en el sector hotelero y gastronómico se contrató entre un 20% y 30% más de personal gracias a que Mar del Plata recibió muchos más turistas, aunque también hay que aclarar que desde varios restaurantes nos informaron que el consumo no estuvo acorde a la gran cantidad de gente que vino, entendiendo que el turista se tomó unos días pero cuidando el bolsillo”.

A su vez, la concejal coincidió con Faroni y Ciano sobre los graves problemas de gestión del municipio y manifestó su preocupación por el alto desempleo que padece la ciudad. “Durante los últimos dos años cerraron más de 50 restaurantes y confiterías, por lo que es indispensable que desde el municipio, la provincia y la nación se trabaje en conjunto para un plan integral de empleo, que genere nuevos puestos de trabajo y por sobre todo, oportunidades a los jóvenes”, finalizó Morro.