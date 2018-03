Maestros de SUTEBA decretaron un paro de 48 horas para el lunes y martes próximos

El Sindicato Unificado de los Trabajadores de la Educación de la provincia de Buenos Aires (SUTEBA) anunció este viernes un paro por 48 horas para el lunes y martes próximo.

La medida de fuerza se realizará en coincidencia con el inicio del ciclo lectivo en territorio bonaerense. La misma medida había anunciado en las últimas horas otro sindicato de docentes bonaerenses, UDOCBA.

Esta tarde, CTERA podría anunciar una medida similar, pero de alcance nacional.

Los maestros bonaerenses rechazaron las tres ofertas salariales que realizó el Gobierno provincial: la última de ellas contenía un aumento del 15%, un plus de 6 mil pesos por presentismo y una “revisión” del acuerdo en octubre próximo, en función de la inflación acumulada hasta ese mes.

El jueves pasado, el secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel, acusó a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, de estigmatizar, demonizar y atacar” a los maestros.

“Dijo que nos iba a convocar en noviembre pasado para discutir con tiempo y no lo hizo. En diciembre quiso cerrar 50 escuelas. Es un Gobierno que no sólo no crea nuevas escuelas, sino que las cierra“, criticó el sindicalista.

Horas después, Vidal fustigó a los docentes al disertar en la Asamblea Legislativa: los acusó de poner de “rehenes a los alumnos” con las amenazas de paro y denunció el problema del “ausentismo” y de las “licencias truchas”.