Mourelle no les paga y cooperativistas siguen acampando frente a la Comuna

Pasados varios días de iniciado el conflicto y sin respuestas aún del Municipio, integrantes de distintas cooperativas de la ciudad continuaron protestando en las puertas de la comuna en reclamo por la falta de pago de trabajos realizados hasta diciembre pasado.

La integrante de la agrupación Los Sin Techo, Cintia Merelas, la cual también trabaja en la cooperativa 15 de enero, dialogó con “el Retrato…” y señaló que “el pago de los trabajos realizados por orden de Mourelle se está demorando 30 días”.

“Presentamos la certificación, entregamos la facturación al Municipio y tenemos que esperar 30 días para esperar cobrar ese monto; la demora no es normal, porque la plata viene de Nación y sabemos que ya está acá”, indicó la manifestante.

Además, comentó que las viviendas que están construyendo “es para mucha gente de la cooperativa que está trabajando y que va a vivir ahí también, los cuales se encuentran viviendo en una situación muy precaria actualmente”.

“La certificación la quisimos entregar en noviembre, pero no nos permitieron porque no estaba el fondo y nos dejaron entregar la facturación de las viviendas recién el 17 de febrero”, explicó la referente de Los Sin Techo a la vez que agregó que “los compañeros estuvieron trabajando con el último material que quedaba y ya hace 3 semanas que no están cobrando, ya no se puede sostener”.

A su vez, comentó que “el dinero es para las dos cosas, para el sueldo de los compañeros y para comprar material. Como cooperativa hay que dividir” y aclaró que actualmente están “en un 30% de la construcción de las obras”.

“Con esta gestión de pagar cada 30 días nos atrasa a nosotros y finaliza recién el plazo el 17 de marzo”, apuntó a la vez que expresó que no saben cómo continuar. “Tenemos mucha bronca e impotencia porque no tenemos ganas de estar acá, pero realmente necesitamos nuestro sueldo y necesitamos llevar plata y comida a nuestras casas o comprar los útiles a los chicos para el colegio”, detalló.

En relación a lo anterior, señaló que “la mayoría de los chicos que están acá no van a empezar la escuela porque no tienen las cosas y los padres no les pueden comprar nada ni darles un plato de comida” y agregó que los manifestantes son integrantes de distintos barrios de la ciudad como El Martillo, Pueyrredón, Las Heras, Bosque Grande, Autódromo, San Jacinto, entre otros. Por último, Merelas, resaltó a “el Retrato…” : “Vamos a quedarnos hasta que realmente nos den una respuesta”.