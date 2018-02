Mujeres de Cambiemos y de Acción Marplatense no quisieron adelantar su postura

La referente del bloque de Cambiemos, Vilma Baragiola, consultada por “el Retrato…” sobre su opinión con respecto al aborto, la edil no quiso dar ninguna postura al respecto, hasta tanto no se reúna previamente con los integrantes de su espacio en consonancia con la referente de la UCR, Cristina Coria.

“No hablo a nivel personal, porque soy la Presidenta de un Bloque y represento a todo un Bloque. Cualquier cosa que yo diga lo pueden tomar como la representación de un espacio al cual no consulté todavía”, subrayó Baragiola a “el Retrato…”

Seguidamente, la concejal por Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, al ser entrevistada por “el Retrato…”, tampoco quiso manifestar una postura al respecto hasta tanto no lo debata con los referentes de su espacio.

“Estoy haciendo una actividad con la juventud para poner en debate varios temas que están en agenda relacionados con el tema de la mujer, entre los que está el aborto. En este momento no estoy en situación de darte mi apreciación personal sobre el punto crucial, pero el próximo 8 de marzo lo debatiremos internamente para sacar una conclusión y generar una postura representativa de parte del espacio de Acción Marplatense”, aseguró la presidenta del bloque.

A su vez, indicó a “el Retrato…” que “el debate es muy amplio, una cosa es estar a favor o no del aborto y otra es estar a favor o no de la despenalización del aborto. Son cosas diferentes, pero lo interesante es que lo vamos a discutir. Somos una fuerza vecinal, pero no neutral y por lo tanto nos gusta tomar decisiones colectivas que nos representen a la mayoría o a todos”.