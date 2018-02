“La gobernadora tiene que explicarnos cómo van a llegar los chicos a las escuelas”

El Transporte Escolar es un servicio que brinda la provincia de Buenos Aires para las escuelas de distritos donde el transporte de línea local no llega. En ese marco, el Bloque de Consejeros escolares de Unidad Ciudadana expresó su preocupación por que aún no está garantizado el servicio de transporte en numerosas escuelas dado que “el Gobierno Provincial no dio aun autorización para dar respuesta a todos los pedidos a pesar de las gestiones que hemos realizado” planteó Alejandro Moviglia, presidente de la comisión de transporte.

“El transporte escolar es una política socioeducativa para garantizar la concurrencia de los niños y niñas donde no hay o es dificultoso el acceso. La gobernadora María Eugenia Vidal es responsable de que aun los chicos no sepan si van a poder llegar a sus escuelas la semana que viene” señalaron desde el bloque.

Las Escuelas que contratan el servicio están ubicadas en zonas alejadas como por ejemplo en Paraje San Francisco o Boquerón y son veintidós, dentro de las cuales se encuentran 3 jardines, 6 primarias, 2 secundarias, 10 especiales y 1 Centro de Formación Laboral. “Todas estas escuelas se van a mantener vacías porque los estudiantes no tienen como llegar. Son establecimientos que podríamos incorporar al listado de riesgo inicio que ya es extenso y, a esta altura del año, preocupante” señalo el Consejero.

Son más de 1600 alumnos los que utilizan el servicio durante el año, la solicitud de cupos se elabora en las escuelas y la Provincia debería dar respuesta al pedido. Por eso continúa “ nos da la sensación que la intención es reducir la cantidad de transporte, lo cual no sorprende porque es coherente con el recorte que la gobernadora ha planificado en toda la provincia”.

Moviglia expresó su pedido para que la Provincia explique cómo se van a llevar a cabo recorridos para los cuales las escuelas solicitan 60 cupos y la provincia sólo autoriza 1 micro que tiene capacidad de 40 asientos. “Nosotros nos posicionamos del lado de las escuelas. Acompañamos su pedido porque está fundamentado en las nóminas de alumnos que nos envían y porque quienes se verán perjudicados son los sectores más vulnerables que no tienen manera de llegar a la escuela” finalizó.