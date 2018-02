IOMA es un polvorín: Millones de bonaerenses quedarán sin atención médica

Al igual que hoy está sucediendo en Bahia Blanca, donde profesionales de la medicina agrupados en Fecliba Distrito X que ya anunciaron la suspensión de los servicios de IOMA (a excepción de las urgencias) , Mar del Plata también se quedaría sin atención para esa obra social debido a la gravísima situación producida por la falta de pago por parte de la principal obra social de los empleados públicos. Por otra parte en La Plata, a los médicos se sumaron los odontólogos y los psicólogos quienes reclaman ante la morosidad del IOMA para pagar las prestaciones de salud realizadas en noviembre pasado. Millones de beneficiarios quedarían a la buena de Dios (y de los Hospitales públicos), mientras esperan respuestas del presidente del Instituto, Pablo Di Liscia (FOTO)

La medida está originada en el atraso de los pagos por parte de esa entidad bonaerense y que superan los 90 días. Por otra parte los ajustes al nuevo sistema operativo de liquidaciones siguen sin ser resueltos, según sostienen en el Instituto, y a esta altura la deuda de la obra social es con casi todos los sectores de prestadores. “Los pagos están saliendo paulatinamente”, afirman en IOMA.

En el caso de los médicos, nucleados en el CEMIBO (donde participan la Agremiación Médica Platense y los círculos de profesionales del sector de Ensenada, Tandil, Mar del Plata, San Pedro, Balcarce y Trenque Lauquen), se advierte un horizonte con una posible medida de fuerza. La entidad anticipó que se suspenderá la atención de los afiliados del IOMA a partir de este 1º de marzo en caso de que, para esa fecha, la obra social bonaerense no haya abonado los honorarios correspondientes a noviembre y diciembre últimos.

Según se explicó desde el CEMIBO, “se han recibido pagos de IOMA en forma dispar” y en ese sentido se añadió que “algunas de nuestras entidades no han cobrado lo facturado en noviembre que, de acuerdo a lo conveniado, debió haberse abonado en enero”.

Guillermo Guanella, presidente del CEMIBO, expresó que “hemos sido pacientes y comprensivos frente a las dificultades técnicas y los cambios en el sistema de pagos que nos plantearon las autoridades del Instituto, pero los profesionales de la salud no podemos seguir esperando respuestas que nunca llegan”.

De acuerdo a lo señalado por la entidad de los médicos, “esta situación se reitera mes a mes” y de ahí que se anunció que “se procederá a la suspensión de servicios de manera escalonada y en forma creciente a partir del 1º de marzo 2018 si hasta esa fecha IOMA no abona lo adeudado por prestaciones realizadas en noviembre y diciembre, regularizando de esta manera la cadena de pagos”.

EL RECLAMO DE LOS ODONTÓLOGOS

Por el lado de los odontólogos la preocupación es doble. Igual que el resto de los prestadores, no han cobrado las consultas e intervenciones de noviembre y diciembre, y por esa razón los dirigentes de la Sociedad Odontológica de La Plata -SOLP- mantuvieron una reunión con el presidente del Instituto, Pablo Di Liscia, en la que plantearon la necesidad de que la obra social cumpla con los pagos de esos servicios.

Por estas hora esperan una respuesta por parte de la máxima autoridad del Instituto. El otro motivo de inquietud en el sector tiene que ver con el contexto económico del país y la “caída” en los ingresos que les significa a los profesionales de la salud bucal los incrementos del costo de vida y el alza que viene registrando el dólar.

“Estamos realmente preocupados por el avance de la inflación, la suba del dólar y el consiguiente aumento de los insumos, que hacen reducir a la mínima expresión el margen de rentabilidad de nuestro trabajo”, explicó Dardo Pereira, presidente de la entidad.

El dirigente se explayó y en esa línea afirmó que “los aranceles están congelados desde septiembre del año pasado; eso no sería en sí un problema en un contexto de estabilidad de precios, pero la suba del dólar que entre diciembre y lo que va del año tiene un acumulado de más del 15 por ciento, ha impactado sobre los insumos, especialmente por parte de muchos mayoristas inescrupulosos que aumentan los precios dos veces, con inflación por un lado y con el dólar por el otro, afectando nuestro margen de ganancia”.

Cabe señalar que el CEMIBO y la Agremiación Médica Platense (AMP) concentran la atención de casi 500 mil afiliados, denunciaron también que persiste la discriminación por parte de la obra social a los médicos del interior bonaerense, a quienes se les pagan honorarios inferiores en comparación con aquellos que atienden en La Plata”, desde donde reiteraron sus denuncias contra la obra social de la Provincia, a la que acusan, también de “falta de diálogo, trabas en la incorporación de nuevos recursos humanos y tecnológicos, convenios capitados sistemáticamente deficitarios, arbitraria reducción de padrones, débitos sistemáticos y excesivos, numerosos y engorrosos trámites de excepción que fomentan la judicialización, extrema burocratización y falta de resolución de los conflictos con las entidades primarias”.

La Plata también a punto de explotar

Médicos de La Plata, Ensenada y otros distritos de la Región reclaman al Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA) por atrasos en los pagos de honorarios y piden un canal de diálogo para encausar la situación. Ante este panorama ya amenazan con cortar el servicio para los afiliados a la obra social bonaerense.

Por su parte, desde IOMA indicaron que “hubo pequeños atrasos” en los pagos, pero ya se estaban regularizando. Y sobre la falta de diálogo remarcaron que “es una gestión de puertas abiertas, que cree en el diálogo y en el consenso”.

En un comunicado los profesionales remarcaron que hay “falta de diálogo con los directivos de la obra social de la Provincia” y solicitaron un “tratamiento igualitario a todas las entidades profesionales”.

Bahía Blanca ya cortó las prestaciones

Desde Fecliba Distrito X se anunció en las últimas horas la suspensión de los servicios de IOMA debido a la gravísima situación producida por la falta de pago por parte de la principal obra social de los empleados públicos.

En una carta enviada al nivel central, dirigido por Néstor Porras y firmada por el titular a nivel local de Fecliba, doctor Rubén Matoso, se menciona “la gravísima situación producida por las deudas de las prestaciones vencidas del mes de noviembre de 2017 y a la incertidumbre de pago de las prestaciones del mes diciembre”.

“En reunión con los representantes de las instituciones del distrito, se decidió iniciar un plan de lucha que comprende suspensión de servicios, a excepción de las urgencias, a partir del día 27 (por hoy)”.

En caso de efectivizarse el pago en las próximas 72 horas, esta medida quedaría sin efecto, agrega el escrito.

La región de IOMA que contempla a Bahía Blanca posee 90.000 afiliados, de los cuales 34 mil pertenecen a esa ciudad.

En la Provincia suman 2 millones. “Por ahora se está atendiendo, no es culpa de la gente, pero no se ha cobrado noviembre ni diciembre y así no podemos seguir”, expresó Matoso, quien enumeró grandes “presiones” y erogaciones que afectan a estos establecimientos mientras no se producen ingresos, como gastos en insumos, oxígeno y facturas “siderales” de servicios. “IOMA representa el 60 o 65% de las prestaciones de los hospitales y, por lo tanto, muchísimo dinero. No se puede sostener de esta manera”, advirtió.