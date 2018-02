Fernández: “Esto no es una emergencia, es desidia y abandono del gobierno”

El concejal de Acción Marplatense fundamentó el voto negativo de su bloque -este lunes en reunión conjunta de Medio Ambiente y Legislación-, a la declaración de emergencia del Centro de Disposición Final de Residuos solicitada por el gobierno de Carlos Arroyo.

Al respecto Fernández expresó: “No acompañamos este pedido sencillamente porque no estamos ante una emergencia sino ante la desidia y el abandono del gobierno municipal que se traduce en destrucción con impunidad del patrimonio ambiental de la ciudad y una vuelta clara al pasado”.

“No pueden argumentar estado de emergencia en su tercer año de gestión. No están dados los requisitos legales esenciales para que se configure una declaración tan excepcional como ésta. No hay ningún hecho imprevisto, sabían indefectiblemente que el contrato de la empresa que opera en el predio iba a terminar”.

Asimismo añadió: “Arroyo y sus funcionarios no pueden alegar su propia torpeza, fueron ellos quienes dejaron pasar el tiempo y no realizaron las obras y trámites necesarios. Además de reiterar en distintas oportunidades que el predio no estaba en estado crítico. ¿Entonces mintieron? Ahora quieren hacer cómplice al Concejo Deliberante pidiendo contratar en forma directa a no sabemos quién para que se hagan cargo de lo que ellos no pudieron hacer”.

“Acompañar este planteo implica darle un cheque en blanco a un gobierno que ya demostró que no está en condiciones de gestionar y que no sabe qué hacer con las políticas públicas de medio ambiente. Es inaceptable que el Concejo Deliberante legitime lo que se hace mal en el Ejecutivo” agregó.

Para finalizar sostuvo: “Pasado mañana – cuando el contrato de la empresa que opere esté vencido- nada va a cambiar para los vecinos, el predio seguirá colapsado y el medio ambiente dañado. Una contratación directa sin plan de trabajo no soluciona nada y les hace trampa a los contribuyentes”.