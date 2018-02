Gustvo Pulti se quiere curar en salud y le dio duro a Arroyo por el basural

El ex Intendente Gustavo Pulti salio con los “tapones de punta” por la situacion en el Predio de la basura.“Residuos: breve historia documentada de una obra y su abandono …pero Mar del Plata volverá a empezar, para que no se imponga el atraso”, comienza diciendo en una nota el ex intendente Gustavo Pulti, que acompaña con video donde apunta duramente contra la gestión en materia de residuos de Carlos Arroyo.

El ex intendente da cuenta de los pasos previos a la inauguración del predio de disposición final de residuos y la planta de recuperación de materiales, que tras dos procesos licitatorios y el otorgamiento de un importante crédito del Banco Mundial tenía lugar a mediados de 2012.

Así es como cronológicamente llega al año 2018 y, con una placa negra de fondo, se lee la frase: “La vuelta al pasado”, seguida por la imagen de la noticia que informa el pedido de emergencia ambiental del intendente Arroyo.

Pulti entiende mejor que nadie eso de “no hay mejor defensa que un buen ataque” o “el que pega primero , pega dos veces”, ya que también tiene su cuota de responsabilidad en la caótica situación por lo que traviesa el predio .

La aparición del video se da a horas de que se reúnan las comisiones de Medio Ambiente y Legislación con tema único: la emergencia y muy probablemente en las próximas horas se realice una Sesión Extraordinaria para tratar lo resuelto por el Ejecutivo Municipal.