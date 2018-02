A Rojas no le gusta Astor: Por segundo año no se realizara el Festival Piazzolla

Gabriela Moccia, Vicepresidenta de la Fundación Piazzolla se mostró dolorida porque “por segundo año consecutivo la Secretaría de Cultura no habrá de realizar el Festival Piazzolla Marplatense, donde artistas de esta ciudad y foráneos le rinden homenaje al máximo gran artista marplatenses”.

“La verdad es que nadie se comunicó con nosotros” dijo en dialogo telefónica con “el Retrato…” Moccia quien afirmó “a pesar que estuve caso 45 días en Mar del Plata y me cruce en varios actos con autoridades de Cultura, nadie me llamó para informarme, siquiera, que no se iba a concretar”

Dijo desconocer los motivos y evitó entrar en polémicas, anunciando que “desde el Emtur se está analizando en colaborar en su realización, de hacerse a nivel privado. Hemos iniciado algunos contactos ante este silencio de (Silvana) Rojas, pero todavía lamentablemente no los hemos podido cerrar de manera concreta”.

Cabe señalar que el Festival se hace con artistas de Mar del Plata y con otros del exterior o de Argentina y tiene gastos operativos, los gastos de traslado, el alquiler de los instrumentos más el cachet que cobran los músicos.

La última edición que se hizo en el 2016 (la Octava) fue todo un éxito, y hoy por cuestiones que superan lo económico, no se volverá a hacer, por lo que Mar del Plata no habrá de realizar, por segundo año consecutivo, ese homenaje a su máxima figura artística, que llevó por el mundo el nombre de la ciudad a los escenarios más importantes del planeta.

A pesar de esto la Fundación ha motorizado otras acciones: desde colocar placas en sitios emblemáticos para el músico hasta ubicar un monumento alusivo en la Plaza del Milenio. También tuvo activa participación en la última reunión de la FIT, donde alumnos del Colegio Idra llevaron a Buenos Aires el bandoneón gigante a esa exposición narrando la vida del genial intereprete.

También este año habrá de emitirse un sello postal con la imagen de Astor y una de las empresas que llegan a prestar servicios aerocomerciales al país, en el ala de cola del avión pintará la figura de Piazzolla.

Mientras esto sucede y repercute en el mundo, Cultura de Mar del Plata le da la espalda. Increíble, pero cierto.