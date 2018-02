Pinedo, contra el aborto: “Seguramente vamos a tener aliados como Cristina Kirchner”

Conocida e avía libre del oficialismo para el tratamiento de la despenalización del aborto en el Congreso, varios dirigentes de Cambiemos hicieron pública su postura en contra de la iniciativa y el presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, fue uno de los más tajantes. Adelantó que se opone y que al ser un tema transversal habrá aliados en otros partidos “como por ejemplo Cristina Fernández de Kirchner”, lanzó. Además, se mostró molesto con quienes afirman que el Gobierno nacional impulsa el debate y recordó el veto de Macri, cuando era jefe de Gobierno de la Ciudad, a la ley de aborto no punible en este distrito.

“No encuentro ninguna diferencia entre eliminar la vida de un chico que está por nacer y un chico que nació. Me parece que no se puede despenalizar porque el Código Penal es el acuerdo de cuáles son los valores principales de una sociedad para convivir en paz. Y la violación de esos valores principales son las penas del Código Penal”, señaló Federico Pinedo.

“Decir que eliminar una vida no tiene que estar penalizado en ningún caso es lo mismo que decir que el valor vida humana no es el principal valor de la convivencia. La verdad es que no me entra en la cabeza pensar que el valor vida humana no sea el principal valor. Obviamente estoy en contra de la despenalización del aborto“, sentenció el senador nacional al programa Sábado Tempranísimo, de radio Mitre.

“Creo que puede haber, como siempre en el Código Penal, circunstancias atenuantes, disminuciones de pena en determinados casos. Esa es la discusión seria que se puede tener. Es demasiado violento sostener que se puede eliminar vidas humanas porque algunos quieran”, agregó.

“Esto no lo lanzó el Gobierno. Esto son cientos de proyectos de ley que se han presentado y en estos días hubo una campaña muy fuerte a favor de la despenalización, y entonces sencillamente lo más probable es que esto se trate en el Congreso. No sé por qué dicen que el Gobierno habilitó la discusión. Si el Gobierno no tiene nada que habilitar. Los legisladores, si se sientan en su banca y piden que se trate un tema, se trata; el Gobierno no les va a decir ‘tienen que hacer esto, o tienen que hacer lo otro'”, dijo Pinedo en tono molesto.

Y añadió: “Me parece que por una frase: ‘se habilitó’ están haciendo una construcción que no es la realidad, ni institucional ni real. Nosotros no podemos evitar una discusión”.

“Lo único que dijo el Gobierno es que en el caso de Cambiemos va a dar libertad de conciencia sobre este tema, porque es un tema de ética, moral, de convicciones religiosas, que está por encima de los acuerdos que conforman una organización política”.

En otro pasaje de la entrevista, Pinedo recordó las intervenciones institucionales del Presidente en el tema. “Macri ha intervenido en este tema en alguna ocasión, como cuando vetó una ley de la Legislatura de la Ciudad por considerarla que avanzaba sobre la despenalización del aborto de manera indebida y después unos jueces de la Ciudad la aplicaron igual a la Ley”.

“Macri se ha manifestado como gobernante vetando una norma que dictó la Legislatura de la Ciudad, que era una norma pro liberalización. Cuando estaban haciendo un protocolo para ver qué tratamiento se le daba a casos de aborto generados cuando hay riesgo de vida de la mujer, que eso está despenalizado en la Argentina”, dijo en radio Mitre.

“Lo que la Legislatura decía era que en los hospitales de la Ciudad se aplicaba un protocolo para determinar si está en riesgo la vida de la mujer y si se podía hacer el aborto o no y Macri consideró que se extralimitaba en favor del aborto libre y lo vetó“, recordó el senador.

Y repitió: “No tiene una postura abortista Macri. El se ha manifestado en otras ocasiones públicamente en declaraciones a favor del aborto en los casos de violación”.

Los votos en el Senado y Cristina Kirchner

“No tengo el ‘poroteo’, para decirlo de una manera vulgar, sobre cómo votan cada uno de los senadores sobre este tema. No hicimos el recorrido de preguntar a cada uno. Mi sensación es que hay muchos senadores que votan en contra, o que votaríamos en contra de la despenalización, y se me ocurre que somos mayoría en el Senado, pero este es un juego complejo”, remarcó Pinedo, uno de los 24 senadores de Cambiemos sobre los 72 del cuerpo.

Además, le respondió al senador peronista Miguel Angel Pichetto, quien puso en duda el control del Gobierno sobre el debate. “El Gobierno tiene minoría en las dos Cámaras. Este es un debate transversal, hay gente de Cambiemos que está a favor de la despenalización, y creo que bastante más gente de Cambiemos está en contra. Y seguramente vamos a tener aliados en otros partidos, por ejemplo, Cristina Kirchner, que creo que en este tema piensa lo mismo que yo”.

Consultado sobre la posibilidad de un veto si se aprueba el proyecto de ley, Pinedo no quiso especular: “Institucionalmente no cabe duda de que puede vetar, lo que hay que ver qué es lo que el Congreso sanciona. Porque por ahí termina aprobando algo razonable como disminuir la pena en caso de violación o de emoción violenta o determinadas circunstancias atenuantes”.

Y concluyó: “Si el Congreso sancionara una norma que dijera que se puede eliminar la vida de las personas, en todos los casos y sin ninguna limitación, que se puede agarrar un embarazo de nueve meses y matar al chico, y bueno, si dice eso lo más probable es que el Presidente lo vete. Pero es una decisión personal del Presidente”.