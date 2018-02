Paliza de URBA a Mar del Plata en el Cuadrangular el Buenos Aires

El Seleccionado Juvenil de Mar del Plata terminó este domingo se disputar el Cuadrangular de tiempo reducido en Buenos Aires, con una derrota ante URBA por 41 a 0.

Después de vencer a Salta y caer ante Cuyo el viernes, llegó la hora de enfrentar al rival más complicado y subcampeón argentino, URBA.

A pesar de la buena actitud de los chicos del Trébol y de un buen comienzo, Buenos Aires comenzó a controlar las acciones y le dio mucha velocidad al ataque.

El primero de los dos tiempos de 30 minutos finalizó 22 a 0, con los tries de Iriarte (2), Hueyo y Ruiz. En el complemento llegaron otros tres tries con Ruiz (2) y Díaz Borda, para completar el score de 41 a 0.

Fueron los últimos amistosos de Mar del Plata antes de la competencia oficial. Ahora habrá tres semanas de prácticas y el 17 de marzo, en Salta, el debut del Campeonato Argentino.

Síntesis

Buenos Aires (41): Panes, Aladio, Carulo; Jaime y Vlasich; Díaz de Vivar, Arrans, Pérez Rachel; Iriarte, Gregnanin; Hueyo, Phelan, Elisagaray, Zirolli; Mendy.

Ingresaron: Diaz Borda, Florio, Dastugue, Graciano, Lavayen, Saenz de Miera, Mastroizzi, Larumbe, Galli, Tallone, Mompelat, Ruiz, Baldo, Perkins

Mar del Plata (0): Santiago Bonavento, Facundo Vazquez, Franco Pechia; Mikael Blom, Martín Leoz; Agustín Ciancio, Ignacio De Siena, Pedro Haugaard (C); Alejo Melin, Sebastian Adorisio; Julian Soberon, Bautista Tejerina, Agustín Shatz, Lisandro Rodriguez; Jerónimo Intervenuto.

Ingresaron: Juan Bruno, Fermín Merlo, Maximiliano Martínez, Joaquín Rojas, Alejo Melin, Agustín Zelezen, Conrado Muzio, Juan Sastre, Tomás Etchepare

Primer Tiempo: 9´ Try de Hueyo (Bs As); 14´ Try de Iriarte convertido por Elisagaray (Bs As); 26´ Try de Iriarte (Bs As); 29´ Try de Ruiz convertido por Elisagaray (Bs As).

Segundo Tiempo: 9´ Try de Ruiz convertido por Elisagaray (Bs As); 13´ Try de Ignacio Ruiz convertido por Mompelat (Bs As); 20´ Try de Díaz Borda (Bs As).

Cancha: Belgrano Athletic (Sede Pinazo).