Unidad Ciudadana acusa al gobierno de Cambiemos de improvisados y faltos de gestión

“La emergencia marca la improvisación y la falta de gestión de Cambiemos” afirman en un comunicado de prensa desde Unidad Ciudadana.

En la nota afirman textualmente:

Estamos frente al gobierno de la improvisación. Es la segunda vez que Cambiemos permite que se venza el contrato de la empresa que opera en el predio de residuos sin un plan alternativo. La primera vez, dejaron a Mar del Plata inundada de basura en el inicio de la temporada de verano. Esta vez, eligieron otro camino: echarle la culpa a todos, no asumir ninguna responsabilidad y obligar al Concejo Deliberante a votar una emergencia por un año que demuestra que el Gobierno de Cambiemos no tiene ningún plan para el manejo de los residuos.

Desde Unidad Ciudadana hace dos meses que esperamos que el intendente Arroyo y su equipo nos presenten un plan serio para la basura. Lamentablemente, ya nos acostumbramos a escuchar excusas y no ver proyectos. Anticipamos que no iban a solucionar el conflicto y hoy nos demuestran que no nos equivocamos.

Hace meses que prometen un llamado a licitación y en lugar de eso, a último momento, solicitan que se declare el estado de emergencia para poder realizar una contratación directa. Porque eso es la emergencia: una herramienta para saltear los pasos legales que la LOM (Ley Orgánica de las Municipalidades) prevé en estos casos.

Desde Unidad Ciudadana nos preguntamos por qué el gobierno de cambiemos teniendo mayoría en el Concejo no presentó un pliego licitatorio y un plan para el tratamiento de los residuos como corresponde. No podemos darle un cheque en blanco a Arroyo, no podemos permitir que se contrate a una empresa sin controles. Es necesario poner transparencia a este asunto.

Mar del Plata necesita un plan sustentable, viable e integral en el tratamiento de los residuos sólidos urbanos. La basura no debe ser un negocio para pocos, sino una política pública de nuestro municipio.

Los marplatenses no nos merecemos vivir esta situación de incertidumbre y caos. El gobierno de Cambiemos es el único responsable.