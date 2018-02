Santoro: “Todo el predio de residuos es un basural a cielo abierto, totalmente en crisis y desbordado”

Después de la falta de respuestas del Ejecutivo local en torno a qué va a suceder con el predio de Disposición Final de Residuos, concejales del oficialismo y la oposición recorrieron este jueves el lugar y cuestionaron las condiciones en que se encuentra el mismo. “Todo el predio es un basural a cielo abierto, totalmente en crisis y desbordado, generando una crisis ambiental terrible”, cuestionó la concejal Marina Santoro en conversación con “el Retrato…”

“Al predio lo vengo visitando más de una vez por semana, así que no es una realidad nueva, pero esta vez volvimos más preocupados de lo que ya estábamos, porque cada vez que vamos está peor”, sostuvo la concejal de Unidad Ciudadana, Marina Santoro en diálogo con “el Retrato…”

En tal sentido, indicó que “el predio que era un lugar para separar los residuos se transformó en un basural a cielo abierto, el mismo sistema que tenía hace años: la basura no se separa y la descarga está absolutamente desbordada y el módulo 1 y 2 también están desbordados”.

A su vez, apuntó que “toda la parte que se iba a usar para ampliar el predio y los nuevos terrenos ya tienen unas montañas de dos pisos de altura de basura y no tienen puesto membrana. Por lo cual, estos ya no sirven más, porque están todos contaminados” y agregó que “las piletas también están desbordadas”.

“El playón de contingencia que se había hecho para que los recicladores que no estaban cooperativizados pudieran hacer ahí su tarea de reciclaje, también es un basural a cielo abierto. Todo el predio está en las mismas condiciones, totalmente en crisis y desbordado, generando una crisis ambiental terrible”, señaló.

Conflicto: “Hay total improvisación, desidia,

abandono y una mirada muy parcial del problema”

En referencia al conflicto que mantiene el Municipio con la empresa Tecsan, indicó que no tiene conocimiento acerca de qué va a pasar con la continuidad de la misma. “Este tema está en crisis, pero no solo por Tecsan. Hay tres empresas nuevas que han licitado, pero no se sabe que va a pasar con los trabajadores ni con los municipales que quedan en el predio”, expresó.

Además, remarcó que tampoco tienen conocimiento acerca “del plan integral que tiene el gobierno de Arroyo con respecto a la basura” a la vez que cuestionó: “No se trata de discutir solamente acerca del destino de los trabajadores y del predio, eso es solo una parte, porque hay un problema estructural que tiene que ver, en primer lugar, con el contrato de la 9 de Julio y la recolección”.

En relación a lo anterior, completó que en segundo lugar está “el problema del predio y las obras que no se han hecho para ampliar el mismo, luego el sistema de operaciones de Tecsan, que es lo que se está licitando, después viene el tema de los recicladores que no están trabajando al 100% y que también tienen problemas y por último, las entre 300 y 500 familias que hoy viven de la basura, que son recicladores informales y que están sobreviviendo del playón”.

“El problema de la separación de residuos es un problema muy complejo que tiene muchas aristas y desconocemos el plan integral que tiene el gobierno de Arroyo. Hay total improvisación, desidia, abandono y una mirada muy parcial del problema”, aseguró a la vez que agregó que “encima se pelan entre provincia y Municipio. Estamos preocupados y desconcertados”.

Consultada por “el Retrato…” sobre si van a tomar alguna medida desde su bloque, la referente de Unidad Ciudadana indicó que “en principio desde lo legislativo vamos a esperar que el Ejecutivo, que es quién tiene que tomar la decisión, proponga y vaya definiendo una agenda”.

Santoro adelantó que de todos modos, han mantenido algunas reuniones con integrantes del bloque “para analizar un enfoque más programático con una perspectiva más a mediano y largo plazo, porque esto no se trata de resolver el problema que va a dejar Tecsan y de que todos estos trabajadores tengan un destino y no pierdan las fuentes laborales, sino que se trata del problema integral de la basura”.

“Los recibos no se están separando. Están faltando campañas de concientización, de tratamiento de la basura, de la separación y demás, cuando se está cobrando una tasa para eso. Los fondos afectados deberían dar para hacer todo este tipo de campañas y tener una forma alternativa del tratamiento de la basura”, disparó a la vez que afirmó que “todo lo que no se ha hecho en estos dos años es responsabilidad directa del gobierno de Arroyo”.

En relación a las herramientas legales que posean, subrayó que aún no han evaluado el camino judicial como una alternativa. “Estamos pensando en seguir proponiendo desde la política y en buscar alternativas legislativas que es lo que nos corresponde, pero si fuera necesario entiendo que podemos llegar a presentarla, pero por el momento no lo hemos discutido”, aseguró.