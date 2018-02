Proyectan la realización de un torneo internacional de taekwondo en Mar del Plata

Arribaron de Estados Unidos, directivos del Taekwon-do Internacional, con motivo de recorrer Mar del Plata, visitar el estadio Polideportivo Islas Malvinas para conocer todas sus instalaciones y también ver infraestructura hotelera, dialogar con funcionarios locales y verificar la disponibilidad y prestación de servicios que puede ofrecer Mar del Plata para un campeonato de gran importancia, ya que proyectan la realización de un torneo internacional de taekwondo en esta ciudad.

En la oportunidad los dirigentes se reunieron con el maestro VIII dan Omar Merodio por su vasta experiencia en la Organización de eventos de esta disciplina y por su gran trayectoria en el deporte.

Debemos destacar que el maestro Omar Merodio ha organizado en la ciudad durante 35 años los mejor eventos de Taewkon-do de la República Argentina, como el Campeonato Mundial de Taekwon-do en el año 2009 con más de 80 países presentes, el Campeonato Centro Sudamericano, el Campeonato Panamericano e innumerables cursos internacionales.

La intención de estos directivos es traer a Mar del Plata en el mes de noviembre de este año un torneo internacional con la presencia de campeones mundiales de diferentes países.

Es un orgullo para nuestra ciudad que nos hayan elegido, gracias a la amplia trayectoria y experiencia del maestro Omar Merodio.

Las expectativas que tienen tanto Omar Merodio como los dirigentes internacionales, es trabajar en conjunto con las autoridades de este municipio ya que este evento representará ingresos muy importantes para la ciudad de Mar del Plata, ya sea en la plaza hotelera como gastronómica y una oportunidad para el turismo, el deporte y las actividades sociales de la ciudad.

Este acontecimiento involucraría la presencia de 1.500 competidores, sus entrenadores, familiares de los mismos y, seguramente, llegarán de diversos puntos del país un número importante de aficionados, periodistas acreditados y público en general que generará una renovada posibilidad no solo económica para los diferentes sectores productivos de la ciudad sino que implicará poner a Mar del Plata esos días nuevamente en la agenda internacional generando publicidad y difusión de los atractivos de la misma.

Al mismo tiempo, es intención de la organización, donar a las autoridades locales un número importante de entradas para que puedan ser distribuidas entre los clubes de barrio, las sociedades de fomento, etc, de manera no solo de lograr promocionar el deporte sino de poder darle la oportunidad de visualizar un torneo internacional a sectores que de otra manera, quizás, no podrían acceder al mismo.