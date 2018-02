Presentaron el Centro de Rugby Mar del Plata 2018

Con una reunión que se realizó en la sede de la URMDP, fue presentado de manera oficial el proyecto para este año del Centro de Rugby de Mar del Plata, que como todas las temporadas tendrá nuevas incorporaciones y variantes para continuar preparando a los jóvenes jugadores.

Con Eduardo Etcheto en su sexto año como Director, diagramó una charla con los integrantes del Staff del Centro 2018, como lo son Rafael Urrutia (Oficial de Desarrollo), Lisandro Digiuni (Responsable Área Física), Pedro Larraburu (Subdirector Centro), Mariano García (Nutricionista) y los colaboradores Allen Bosch, Ignacio Lavia, Nicolás Parrota, Julián Leoz, Francisco Cersósimo, Ignacio Vallejos, Martín Bendetti y Jorge Di Iorio. También dirán presente como los últimos años los entrenadores del Seleccionado Juvenil, Fernando Reche, Darío Silenzi, Sebastián Bisso y Guillermo Estavillo. Además nuevamente en el Centro de Tandil trabajarán Luciano Pérez (Secretario Técnico), Nicolás Sorbi (Preparador Físico) y Nicolás Di Fonzo (Entrenador).

Las novedades más importantes para este año pasan por volver a trabajar cuatro horas en continuado cada uno de los tres días (lunes, miércoles y viernes de 17:30 a 21:30 hs en Universitario) y sumar a la población de jugadores a chicos de 13 y 14 años.

También entre las inclusiones se destacan los Referees, que irán para mejorar sus condiciones físicas y colaborar con el juego. Además el Rugby Femenino tendrá una mayor participación en el Centro, ya que las mejores chicas de la Unión estarán en el Seleccionado, que tendrá actividad anual con amistosos.



Al igual que el año pasado el Grupo Senior estará presente. Incluirá a los jugadores que tengan proyección para cualquiera de los Seleccionados (Mayor o Seven) y realizarán trabajos los días miércoles.

Tanto lunes, miércoles y viernes en el primer turno habrá evaluaciones para M15 y M14 (de 17:30 a 19:30 hs), en tanto que en el segundo turno todos los días lo harán los chicos que estén afectados a Plan Nacional (19:30 a 21:30 hs).

Por su parte los lunes se sumarán Referees y Femenino en el segundo turno, en tanto que miércoles y viernes estarán los M16 y M17 y sólo los miércoles en el segundo turno lo hará el Grupo Senior.

Eduardo Etcheto comentó que “Es un año muy importante para nosotros, para seguir afianzando algunas cosas, proponernos objetivos más ambiciosos y corregir algunas que no nos salieron tan bien, estamos con muchas ganas y expectativas desde la Unión en cuanto al rol que cumple en Centro en la contribución a la formación de entrenadores y jugadores para con los clubes”.



El Director del Centro de Rugby amplió el concepto y opinó que “Lo divertido que tiene esto que nunca te acomodás en cuanto al método de trabajo, estructura, a los objetivos, el rugby evoluciona tan rápido que hace que el Centro de Rugby sea dinámico, año a año se incorpora mayor cantidad de gente que participa, es un constante crecimiento, tratando de acompañar la evolución del juego”.

En cuanto al rol que ocupará Pedro Larruburu, que se incorpora como SubDirector del Centro, contó que “Pedro confirmó en este tiempo que trabajó con nosotros que es un gran tipo primero y profesionalmente reúne las condiciones de forma sobrada para llevar ese rol, el cual es una necesidad para nosotros producto de que uno de los objetivos es ampliar la cantidad de jugadores que van a trabajar y eso requiere mayor cantidad de recursos humanos. En ese camino la Unión lo entendió y está haciendo el esfuerzo para que suceda, bienvenida esa figura y también la de un tercer preparador físico y la incorporación de nuevos entrenadores que estamos invitando para que se sumen a colaborar”.

Por su parte Lisandro Digiuni expresó que “Es un año desafiante, ya que sumaremos a la M14 y M15 a los trabajos regulares y haremos un trabajo interesante con la M13, es bastante motivante para todo el staff, un desafío enorme, estará muy bueno trabajar 4 años antes del Seleccionado Juvenil con estos chicos”.



El responsable del área física del Centro de Rugby de Mar del Plata añadió que “Me motiva mucho trabajar en el Centro, todos los años nos replanteamos lo que hacemos, hay una autocrítica fuerte y nos planteamos los objetivos para el año siguiente, me tocó comenzar en 2013 en el Emder y no había ni siquiera un espacio verde para trabajar, las cosas son muy diferentes ahora, este año tenemos un trabajo fundacional con chicos de 13 y 14 años, que es algo que no se hace en otras Uniones”.

El flamente subdirector, Pedro Larraburu, comentó que “Hay una estructura consolidada en el Centro, lo que intentamos ahora es sumarle cosas sin perder la calidad de trabajo, hay un grupo armado muy bueno, con mucha predisposición, el año pasado nos fue bien, esperamos que este año nos vaya mucho mejor todavía”.



El hombre de Mar del Plata Club contó sobre su nueva función que “Es una incertidumbre para mí también, estoy tranquilo, contento por la propuesta que me hicieron y dispuesto a aprender, de Eduardo que viene trabajando hace muchos años, de la Nona (Rafael Urrutia), y sumarme de modo que sea funcional para todos y aportar mi granito de arena para que el Centro siga yendo para adelante”.

En cuanto a la oportunidad que tienen estos jóvenes jugadores de participar de esta propuesta, Larraburu contó que “Los envidio mucho a los chicos que pueden pasar por el Centro, mi camada no tuvimos el Centro a disposición, esto es un privilegio, al que le toque lo tiene que aprovechar para crecer como persona, jugador, hacerse amigos y seguir mejorando su calidad en el juego”.