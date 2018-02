Incertidumbre por el futuro de los trabajadores del predio de Residuos

En el marco del conflicto que viene sucediendo con el predio de Disposición Final de Residuos, autoridades del Municipio de General Pueyrredón se reunieron este jueves con los gremios que representan a los trabajadores de la empresa Tecsan para ver de qué manera continuar con los trabajos en el lugar una vez finalizado el acuerdo que firmaron, pero en la audiencia no se resolvió nada .

En tal sentido, César Trujillo (FOTO), Secretario General de la UOCRA dialogó con “el Retrato…” y apuntó que “el encuentro fue muy pobre. Estaban citadas todas las partes que tienen que ver con la disposición final de residuos y el Ministerio de Trabajo”.

“Pensábamos que íbamos a tener alguna novedad, porque ya se van terminando los plazos de la conciliación obligatoria que finaliza el 28 de febrero y hasta el día de hoy que mantuvimos la sexta reunión en el Ministerio de Trabajo, no tenemos ninguna novedad de cómo va a seguir todo esto”, sostuvo.

A su vez, remarcó que “no hay ninguna novedad en el tema. Hay alguna posibilidad de que se haga cargo de todo el CEAMSE, pero es muy caro” a la vez que agregó que “las cosas están muy complicadas. En la conferencia de prensa que dio el mismo intendente dejó entrever muchas cosas, asique estamos muy preocupados y con una incertidumbre terrible”.

“Hablan de diálogo, pero nadie dialoga. Ni siquiera nos han llamado a los trabajadores para comunicarnos en qué estado está esto, si van declarar la necesidad y urgencia para hacer algo el mismo 28, no sabemos nada los trabajadores”, completó.

En ese contexto, Trujillo declaró: “Que venga la empresa que sea, no tenemos problema en eso nosotros desde la UOCRA. Lo único que nos interesa es la continuidad laboral de los trabajadores del gremio, que son unos 50, y que se respete la tabla salarial que hemos logrado” a la vez que señaló: “Tenemos un derecho adquirido al trabajo. Además, los trabajadores son muchachos entrenados para trabajar en ese lugar, que no es para nada grato”.

Consultado por “el Retrato…” sobre qué va a suceder si no hay una solución para el próximo 28, respondió: “Nos van a mandar el telegrama y ahí, veremos qué acción vamos a tomar junto con el cuerpo de delegados. No puede adelantar nada porque no lo sé, pero la Unión Obrera seguramente va a tomar alguna acción”.

“Nos han tomado el pelo dos meses. Al Ministerio de Trabajo de la Provincia le han dado esta conciliación obligatoria para traer una propuesta seria y de tranquilidad para los trabajadores y marplatenses, pero hasta el día de hoy hay mucha incertidumbre”, detalló el referente de UOCRA que a la vez comentó que son unos 30 trabajadores los pertenecientes a UOCRA, alrededor de 20 que pertenecen al Sindicato de Camioneros y un sector que pertenece a otro gremio.

Además, cuestionó “la gravedad” del problema, disparó que el municipio “no le pone atención a la problemática, no saben cómo hacer o bien no se dejan ayudar” y adelantó que el próximo lunes hay un nuevo encuentro: “Esperemos que esta reunión surja algo que nos pueda tranquilizar un poco, pero de todos modos vamos a pasar un fin de semana muy afligidos”.