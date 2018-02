Gabriela Magnoler se victimiza…¿tendrá el “boleto picado”?

El paso de la titular del EMTUR por la Comisión de Turismo dejó en claro dos cosas: O Gabriela Magnoler está más pérdida que turco en la neblina, o quiere tapar alguna promesa realizada y que no puede cumplir. Por lo pronto, quizás sabiendo que ya tendría el “boleto picado”, salió a defenestrar contra el uso del dinero del Fondo de Promoción Turística, con futuro destino de pago de servicios de la Policía Local y de seguridad en playas. De esta manera se victimizó e indirectamente culpó al Ejecutivo de que más no puede hacer si es que ese aporte no es destinado al cien por ciento al ente turistico. Lo que resulta poco creíble es que la funcionaria parece desconocer que ese “desvío de fondos” lo venía realizando ya Gustavo Pulti mucho tiempo atrás, y cuando asumió estaba en pleno conocimiento de esa “anomalía” desde que asumió el pasado mes de setiembre de 2016.

LA PRESIDENTA DEL EMTUR CON EL APOYO DEL MULTIMEDIOS

Como era de suponer, los dichos de Magnoler fueron difundidos su máxima expresión por el poderoso Multimedios de Mar del Plata, colocándola en el lugar de una víctima más de la actual gestión municipal, que quiere hacer pero que no le dan fondos.En su paso por el Concejo la funcionaria tocó también un tema álgido en el Consorcio de Playa Grande, como lo es la concesión del Estacionamiento del lugar. En la ocasión les explicó a los integrantes de la Comisión de Turismo que ese lugar “está en un proceso por el cual está dentro de un período que se le otorgó para poder concluir las obras”, agregando que “al mismo tiempo, se les dio un plazo a otros integrantes del corredor Playa Grande que también tienen que terminar trabajos. Se los intimó para que finalicen las mismas. Esto tiene un vencimiento y ese vencimiento (que será el 30 de junio) todavía no ocurrió”.

UN MANEJO DISCRECIONAL DE LOS BIENES MUNICIPALES

Hoy los actuales propietarios del estacionamiento pugnan por instalar allí el boliche Samsara que debe partir del Complejo La Normandina al final del verano. Para lograr adaptar ese espacio para tal fin, por lo pronto lograron una nueva prórroga en las obras, autorizada por la propia titular de Turismo, cuando es algo que debería haber aprobado el Concejo ya que todos los plazos estarían vencidos. Nada de eso se concretó, dejando entrever un manejo discrecional a la hora de decidir sobre bienes de General Pueyrredón. La Presidenta del Emtur no brindo detalles en su exposición ante los ediles, sobre la falta de pago el canon de los actuales permisionarios, y tampoco dijo nada sobre la nota que presentaron para que les descuenten (en concepto de alquiler) los meses que en ese Estacionamiento funcionaron oficinas de la Policía Local. Tampoco sobre el mobiliario que la propia Municipalidad pagó de sus arcas y que aparentemente hoy no se sabe sobre su destino.

SAMSARA TIENE LA PUERTA ABIERTA PARA PODER “ESTACIONAR”

Al menos hoy algo está más claro: Magnoler da la sensación que no sabe que más hacer para ayudar a los pconcesionarios del Estacionamiento. Afirmó en su exposición que los Expedientes sobre este bien municipal están en la Privada, algo que si es cierto, pero nada dijo de su falta de respuesta a lo que oportunamente le solicitaran desde la Comisión de Obras hace ya 7 meses. No confirmó, pero tampoco lo negó, cuando se le preguntó acerca de la solicitud de instalar allí un boliche. “Primero el concesionario tiene que cumplir con el objetivo de origen de la licitación”. “Eso se licitó para que sea un estacionamiento, estamos trabajando para que esa licitación cumpla con su objetivo” pero que “cuando termine las obras podrá ser analizado…”. De esta manera ha dejado la puerta abierta para que el espíritu del Pliego de Licitación pueda ser cambiado.

LOS NÚMEROS MUESTRAN EL FRACASO DEL TEATRO COLON

Los números en Cultura no cierran en lo que está significando la despedida de la temporada, si bien aún falta todo marzo. Sucede que se pensaba solventar, al menos, los gastos que oscilan entre los 650 y 700 mil pesos mensuales, de su Directora Silvana Rojas más los 8 funcionarios políticos con los que la Administración Arroyo, habría “pagado” favores políticos. Hoy existe preocupación ante el fracaso de público de la obra que se presentara como su “caballito de batalla”, en el Teatro Municipal Colón con la prestigiosa Virginia Lago. Allí se realiza una gran puesta teatral que no sumó los espectadores esperados. Una prueba de ello está en lo recaudado en lo que va del verano (más otras dos obras diarias) apenas si superan los $200.000.-. Se podrá decir que esto se debe a que son precios populares, pero si miramos hacia atrás solamente dos años, veremos que el espectáculo de tango que tuvo como protagonista a Mora Godoy superó los $ 450.000 en ese momento. Evidentemente algo falló…

OTRO PAPELÓN DE SILVANA ROJAS, Y VAN…

Donde los números parecen haber cerrado fue en la Villa Victoria (con un espectáculo diario) con una recaudación de casi $ 250.000, y cuya programación y logística fuera realizado por el propio personal de la Villa, muchas veces inclusive huérfanos de apoyo, material y moral, de la propio Secretaria de Cultura. Sin duda una persona que, a pesar del tiempo que lleva en el cargo, poco conoce no solo de su área, sino de los propios proyectos. Un claro ejemplo se vió en oportunidad de la presentación de “La Noche de los Teatros”, cuando se le preguntó acerca de la cantidad de entradas que se iban a repartir. Muy suelta de cuerpo dijo ¡3.000!, cuando en realidad eran ¡ 35.000!. La corrección oportuna y rápida del colega de la Dirección de Prensa Municipal, Maximiliano Ibáñez, quien le acotó la verdadera cifra, evitó uno de los papelones mayores en su “palmarés”.

EL MUSEO MAR “PROHIBIDO” PARA “EL RETRATO…”

Una triste experiencia nos tocó vivir en el Museo MAR, para quienes evidentemente no damos el “target” de periodistas que están acostumbrados a recibir en sus modernas instalaciones. Allí asistimos para realizar una recorrida y fotografiar la muestra “Ataraxia” del renombrado artista argentino Eugenio Cuttica. Pero nos fue mal. Seguramente habrán dudado de nuestra profesión. Allí en la escalera de acceso al lugar de la exposición, un guardia de civil frenó nuestro acceso a consecuencia de bolso de trabajo donde llevábamos nuestra cámara fotográfica, los lentes, anotadores y otros elementos que hacen a esta profesión. De nada valieron las explicaciones sobre el motivo de nuestra visita. Fiel a la orden recibida y sugiriéndonos dejar el “equipaje” en el guardarropas, nos impidió el acceso con esos elementos, considerados peligrosos y hasta quizás como un potencial arma terrorista. Increíble pero cierto.

NOS QUEDAMOS CON LAS GANAS

DE MOSTRARLES “ATARAXIA”

Demás está decir que nos retiramos sin realizar la nota prevista, pues entendíamos que sin esos elementos entorpeceríamos nuestra labor periodística. Es dable aclarar que la cámara si la permitían pasar, “pero sola”. Si hubiese sido camarógrafo podría haber subido con la filmadora, pero el trípode, los lentes, las baterías y el resto de los elementos… deberían haber quedaban abajo. ¿No es un despropósito?. Queremos pensar que ese impedimento no se debió a nuestra, orgullosa, tez morocha y que son normas de las autoridades del MAR. Quizás pensaron que podríamos “hacernos” de alguna obra de las que allí se exponen, o intentar dañarlas; olvidando quienes dirigen ese categorizado Museo que las autoridades que lo edificaron ya se robaron todo con su propia construcción. Hoy nos quedamos con las ganas de poder mostrar el trabajo de un artista que a través de sus pinturas reflejan los nuestro; lo argentino en todo su potencial.