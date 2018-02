“Vi la miseria humana en toda su magnitud” dijo Mercedes Morro luego de visitar el basural

“Fue desesperante ver como chiquitos de 8/10 años separando basura, mientras sus hermanitos esperaban a su alrededor por un poco de comida” dijo con la voz entrecortada en dialogo con “el Retrato…”, la concejal de 1 País Mercedes Morro, luego de la visita que realizara junto a otros ediles al Predio de Disposición Final de Residuos.

“Vengo del Predio con una tristeza terrible de ver la condición del lugar que realmente está superada por donde se lo mire, pero lo que más te duele y dan ganas de llorar, es ver las condiciones infrahumanas de quienes están en el predio y especialmente quienes viven a orillas del mismo en casas de carton lonas y chapas”

“Verlos peleando por un pedazo de pollo descubierto en alguna bolsa de residuos. Los chiquitos tomando leche entre la mugre y las moscas que se adueñan de todo, es desesperante observar eso” dijo Morro con la voz entrecortada.

La concejal reconoció que si bien había estado en el basural “y si bien ya lo había recorrido en una oportunidad, nunca había entrado hasta el donde la gente sobrevive como puede. Vi la miseria humana en toda su magnitud. Es absolutamente inhumano en la situación en que se encuentran”

Morro remarcó que tuvo oportunidad de dialogar con una mujer mayor que se sintió molesta porque iban y no le llevaban ninguna solución. “Conversando me dijo que era una jubilada, que no le alcanza lo que cobra, algo que sucede en todo el país además, y que necesitaban un tanque para poder almacenar agua potable… aunque fuera de solo 200 litros. Algo simple y sencillo”.

”Por lo pronto nos acercaremos con esos elementos con la gente de la Agrupación, aunque sabemos que eso es una nota de agua en el desierto. Acá debemos comprometernos todos y llevarle ayuda para puedan vivir más dignamente” enfatizó Morro, para acotar que “por lo que vimos en el Predio viven alrededor de entre 400/ 500 personas”

La edil de 1País anticipó que “me voy a reunir con concejales de otras fuerzas políticas para ver cómo podemos encarar una ayuda inmediata; es más, lo trataré en la Comisión de Medio Ambiente, ya que según me dijeron en el lugar quienes allí habitan, que les han hecho una oferta de entregarles $ 4.000.- para que abandonen el basural y regresen a la ciudad. De ser verdad es una tomadura de pelo esa cifra si es que tenemos en cuenta con ese importe nadie vive ni siquiera medio mes”