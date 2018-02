Fernando El Sheik vino a Mar del Plata para quedarse

Después de haber triunfado en otros escenarios del mundo, Fernando El Sheik, el polifacético artista y compositor de baladas románticas que ha grabado desde rancheras mexicanas hasta música urbana pasando por reggaetton y ha fusionado la música entre funk, soul, jazz y tribal, vino desde Miami a Mar del Plata para quedarse y para promocionar su nuevo trabajo discográfico titulado “Baila que la vida te sonrie” y su tema “Sexi”.

“Vine a probar en mi país, a difundir mis cortes musicales y a que me conozcan a mí como artista. En Argentina hemos trabajado poco y nada y ahora estoy intentando hacer algo un poco más fuerte”, sostuvo el artista de 32 años, nacido en la localidad de Boedo en visita a la Redaccion de “el Retrato…”

Asimismo, explicó: “Empecé cantando música pop romántica, baladas. Hice mi primer disco hace 4 años y como esa música no funcionaba mucho acá, porque ya estaba el mercado del reggetón y entonces no atraía tan fuerte, me fui a trabajar afuera del país”.

“Me fui a Miami porque allá se escucha todo. La primera vez que voy íbamos escuchando música en una radio muy conocida de allá, empezaron a hacer un concurso sobre qué le gustaba más a la gente si José José o Camilo Sesto, automáticamente dije esto es mi sueño, no podía creerlo lo escuchen, se respeta al artista”, recordó.

En ese sentido, comentó que se crió con esa música. “Canto desde los 5 años, pero me largué en lo profesional hace unos 6 años en Argentina, luego me di cuenta que lo que me gustaba no iba a funcionar acá al nivel de llegar a ser reconocido y por eso me fui a Miami”, resaltó.

A su vez, señaló que los temas que interpreta son propios. “Hice música urbana y una fusión entre funk, soul, jazz y tribal. En Estados Unidos se escucha de todo, aceptan a uno como artista, entras por cualquier veta y te valorizan mucho. Acá el público es más reducido”, afirmó a la vez que destacó algunos de sus temas como “Mi deporte es la Seducción”, “Baila que la vida te sonríe” y “Sexy”.

“En Argentina hay una exclusión a la balada y la música romántica”

El referente de la música urbana destacó que “en Argen tina hay una exclusión a la balada y la música romántica. Si te pones un saco, corbata y cantás una balada estás excluido” a la vez que valoró que “los artistas tienen que hacer lo que sienten principalmente, pero también hay una cuota de usar mucho lo que la gente quiere escuchar de vos”.

“Hay veces que la gente lo que quiere escuchar de vos, no es justamente lo que le queres dar a la gente. Hoy por hoy estoy encontrando mi lugar con este género, porque pude fusionar las dos cosas: lo que me gusta y lo que a la gente le gusta”, afirmó y reconoció que “con la balada no podía”.

Seguidamente, se refirió a artistas argentinos como Abel Pintos y reconoció que ya está consagrado, pero que “canta lo que se le canta a nivel comercial para estar posicionado. Va caminando a nivel de lo que la gente va aceptando” y destacó en ese sentido, el papel que cumple el productor en la carrera de un artista e indicó que “tiene mucho valor. Le plasmo algo y me dice si estoy acertado o equivocado. Le hago caso, tiene 30 años en esto”.

Por otra parte, hizo hincapié en los proyectos que tiene para desarrollar en el país. “Tengo que ir a Miami por una cuestión de compromiso en abril más o menos, pero quiero apostar a mi país”, subrayó a la vez que reconoció que una vez que se fue de la Argentina no volvió a intentar consagrarse en el país.

“ Hoy estoy maduro para lo que venga, para bancarme lo que sea”

“Hoy estoy maduro para lo que venga, para bancarme lo que sea. El rechazo no me va a doler como me hubiera dolido tiempo atrás. Apostaremos y veremos qué pasa”, resaltó el artista que ha pasado por varios escenarios y que ha sido punto de encuentro con referentes periodísticos como Jaime Bayly, Telemundo y la cadena Caracol, los cuales han calificado su labor profesional como excelente.

Consultado por “el Retrato…” por la “casi” desaparición de la venta en disco y el constante auge de la plataforma digital. “El disco es un mimo para el artista, lo quiere tener. Las redes sociales son un gran veneno y si las sabes manejar te llevan al éxito, pero también a la locura”, afirmó.

A su vez, remarcó que le llamó la atención el éxito alcanzado por el tema “Despacito” y que “lamentablemente la música es un producto. En la consagración del tema tuvo que ver el producto de la canción y que la grabó Luis Fonzi y Maluma”.

“Hoy la música o letra más simple y más cuadrada, cero problemas, le entra la gente en la cabeza. La gente no quiere pensar, quiere divertirse”, indicó el artista local que viene de una familia de músicos y que desde chico se dedicó también a las artes marciales, en la cual fue campeón a los 18 años como también lo fue con levantamiento de potencias y en fisicoculturismo.

En relación a lo anterior, señaló: “Un día largue todo por la música. Mi di cuenta que esto era mi verdadero amor, me hizo un click en la cabeza después de la muerte de mi mamá, siempre me decía que tenía que ser cantante, actor o modelo”.