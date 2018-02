Marco Leiva: “Con Cristina sola no alcanza y sin Cristina es imposible poder llegar”

El referente de la agrupación política Identidad Peronista, Marco Antonio Leiva, dialogó con “el Retrato…” y realizó un análisis de la actualidad del partido a la vez que se refirió al lugar que ocupa dentro de la política Cristina Fernández de Kirchner. “Con Cristina sola no alcanza y sin Cristina es imposible poder llegar a tener una muy buena elección el próximo año”, expresó.

“El kirchnerismo es una referencia del peronismo del siglo XXI y es muy sano que en Mar del Plata haya más de 30 agrupaciones dentro de Unidad Ciudadana, lo cual fortalece el espacio y le da diversidad”, resaltó el referente de la agrupación Identidad Peronista.

Asimismo, se refirió a lo sucedido en el último año en términos electorales “más allá de la derrota, no deja de ser positivo en el sentido de que se ha cosechado un buen caudal de votos. Con eso tenemos que trabajar y militar muchísimo, tenemos que interpelar a la ciudadanía y hacer entender quienes son los que están gobernando”.

“Hay una situación en la cual el radicalismo con Abad a la cabeza se quieren desligar y despegar de Arroyo, los cuales están dentro de la misma alianza de Cambiemos y son lo mismo que Vidal, el intendente, Macri, Abad o Baragiola”, señaló a la vez que remarcó que “el radicalismo es bien responsable en Mar del Plata del desmanejo y falta de gobierno en la ciudad”.

En relación a lo anterior, completó que la UCR es “cogestión de este gobierno, ayudaron en todo, tienen los votos en la legislatura, asique son responsables, más allá de que se quieran despegar del intendente”.

Leiva también hizo hincapié en el rol de Cristina Fernández de Kirchner dentro del espacio. “Cristina es la líder y referente con mayor cantidad y caudal de votos. No hay ningún dirigente en el país que pueda hacerle sombra en ese sentido, pero va a depender mucho de ella el rol que quiera ocupar”, apuntó.

“No tengo dudas que Cristina va a ser una muy buena armadora. Tiene mucha espalda en ese aspecto. La unidad del peronismo que se está gestando en la provincia de Buenos Aires y en otros territorios del país es muy saludable en principio, pero se sabe que con Cristina sola no alcanza y sin Cristina es imposible poder llegar a tener una muy buena elección el próximo año”, declaró.

En ese contexto, resumió que “está clarísimo que Cristina conduce y que el peronismo tiene que ir detrás de eso, pero va a depender mucho de que los dirigentes puedan dejar el egoísmo de lado y que puedan tener la doctrina peronista dentro de sus capacidades en la cual lo primero es la patria, segundo el movimiento y tercero los hombres”.

“Si en el peronismo no entendemos que hay que estar todos juntos y unir fuerzas, puede pasar algo muy feo para la ciudad y para aquellos que están fuera de sistema. El peronismo tiene que ser un aglutinador y dar las referencias para el 2019, en el cual está Cristina nuevamente”, sostuvo.

Consultado por “el Retrato…” sobre las causas penales que involucran a la ex mandataria nacional, respondió que “las causas que son más mediáticas son dibujadas y no tienen ningún tipo de sustento jurídico, pero la justicia es la que tiene que determinar los hechos y si se está en lo correcto o no”.

“Por lo pronto sabemos que la Justicia ha dado el visto bueno al Presupuesto de Cristina en 2015, asique tan mal las cosas no se han hecho”, remarcó el referente de Identidad Peronista a la vez que consideró que “no hay ningún tipo de motivo para que Cristina Fernández de Kirchner vaya presa”.

Y añadió que “Cristina no va a ir presa porque el gobierno no quiere. Mediáticamente se dice una cosa diferente a la que hay en los papeles, tenemos que tener los ojos bien abiertos para no entrar en el discurso de ellos”.