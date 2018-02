Bonifatti: “Arroyo miente, no hizo todo lo posible y es el único responsable”

Este martes el Intendente Carlos Arroyo brindó una conferencia de prensa donde dijo haber hecho “todo lo posible” para resolver el conflicto vigente en el basural, defendió a su gestión y acusó a los medios de comunicación de brindar arbitrariamente información falsa sobre el predio.

Al respecto, el Concejal Santiago Bonifatti se mostró duro con sus declaraciones: “El Intendente puso miles de excusas que lo que esconden es la falta de gestión que tuvo el gobierno en estos dos años, y que nos llevaron de un sistema de tratamiento de residuos que funcionaba en el Partido de General Pueyrredon a un caos absoluto. Hoy tenemos un basural colapsado que no puede recibir más de 20 o 30 días de basura, tenemos una cuidad completamente sucia y pareciera que nadie se hace cargo de la responsabilida de los residuos en Mar del Plata.”

“El contrato venció el 31 de diciembre de 2017 y esa fecha se sabía desde que asumió el Intendente, ese momento iba a llegar. Dos años tuvieron para planificar cómo continuar con esta, otra empresa o con otro modelo. Y en dos años enteros no se hizo nada. Porque no se licitó, porque se le dieron prórrogas en la contratación, y porque además la forma de la operatoria está mal hecha. Está todo mal hecho, no se previó nada para el futuro y la situación se fue complicando.”

“En la conferencia que brindó el Intendente una técnica especialísta dijo que el predio está recibiendo más basura por día de la estaba preparado para recibir; no es que se genere más basura, es que ya no se separa y no hay ninguna campaña de comunicación implementada para una correcta separación en los hogares. A esto hay que sumarle que el mantenimiento lógico del predio requiere de una serie de obras que no se están haciendo, porque no se invierte. Pero además hay una gran mentira que dice el Intendente y es que no tiene los recursos, y eso es lo más grave. El predio de Disposición Final de Residuos tiene un financiamiento específico que es la tasa GIRSU, que la cobra Obras Sanitarias y que le da al municipio fondos suficientes para administrar ese predio, el contrato y para ir haciendo obras de mantenimiento durante la ejecución; con lo cuál los recursos están. El camino de las emergencias, el camino de las urgencias siempre son la consecuencia de la falta de trabajo adecuado en su momento. Mar del Plata tenía un rumbo de gestión de residuos y hoy vuelve a estar en un momento de caos absoluto y el único responsable es Arroyo.”

Sobre las acusaciones que realizó el Intendente hacia los periodistas, Bonifatti dijo: “Párrafo aparte merece la acusación que hace el Intendente a los periodistas, de tergiversar la realidad y dar información falsa. Una forma de negar la realidad, de intentar tapar el sol con la mano es echarle la culpa a los comunicadores de los problemas que se tienen dentro de la gestión. La verdad, es que todos los marplatenses vemos la ciudad sucia, que hay falta de control en la ciudad y sabemos que tenemos una montaña de basura a punto de colapsar. Todos lo sabemos menos el Intendente, que no se quiere dar cuenta, que niega las cosas que le pasa y que le echa la culpa a fantasmas que el mismo crea. La verdad que estamos en una situación verdaderamente compleja, cuyo único responsable es el Intendente Arroyo. “