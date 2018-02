Una superviviente del tiroteo de Florida: “Trump, ¿cuánto cobras de la Asociación del Rifle?”

Miles de personas se concentraron en Fort Lauderdale, en el estado de Florida, para protestar contra el presidente de EE UU, Donald Trump, por sus vínculos con la Asociación Nacional del Rifle, tres días después de que Nikolas Cruz acabara con la vida de 17 personas en el instituto de Parkland. Una superviviente del tiroteo de Florida dijo: “Trump, ¿cuánto cobras de la Asociación del Rifle?”

Varios de los supervivientes del tiroteo acudieron también a la protesta para pedir que se modifiquen las leyes sobre el acceso y uso de armas de fuego. Entre los adolescentes se encontraba Emma González, que alzó la voz con un emotivo discurso: “Es el momento de que las víctimas seamos el cambio que necesitamos ver“. Las palabras de la alumna, que se escondió en un armario del colegio durante el tiroteo, se han hecho virales en Twitter, donde su nombre ha llegado a ser tendencia mundial.

El acusado de la matanza con un fusil semiautomático, Nikolas Cruz, de 19 años, fue expulsado el año pasado del colegio Marjory Stoneman Douglas. Trump insistió en que Cruz tiene un problema mental, pero no entró a valorar el derecho a tener un arma previsto en la segunda enmiendade la Constitución estadounidense es un problema o no, en la rueda de prensa que ofreció tras el tiroteo. Un gesto que también fue criticado durante la manifestación de este sábado. “No es solo un problema de salud mental. No habría matado a tanta gente con un cuchillo”, manifestó González, que estudia el último curso en el instituto de Parkland.