Arroyo pegó duro…”ninguneó” a Montenegro y dijo que no aceptará la llegada de ningún “Virrey”

Carlos Fernando Arroyo está “afilado”. Se asemeja a aquel hombre de campaña donde decía lo que sentía y muchas veces no era políticamente correcto. Este lunes en diálogo con “el Retrato…”, no solo justificó su “arranque” tardío, sino que además afirmó no saber “quién es (Guillermo) Montenegro” y que no le tenía miedo a la llegada de ningún “Virrey” apoyado por la “Corona” , a la vez que le mandó un claro mensaje a Cambiemos: “Mi única obligación es con los marplatenses que me votaron, con nadie más… Ni siquiera con un partido político, ¿queda claro?”. También anunció que habrá de convertir en un futuro no lejano, en Pública una playa céntrica. No anticipó cual ¿Será la de Aldrey?

En entrevista con “el Retrato…” Arroyo se sonrió cuando le acotamos que hoy está en la calle, cuando parecía que había una Municipalidad que no iba a arrancar nunca. “Siempre arranqué , desde el primer día. Lo que ocurre es que tenía un ancla pesado… comprenda que tomamos una Municipalidad donde no podía comprar ni un silbato para la policía. Los tuve que pedir donado a una empresa, hace dos años que soy intendente y todavía no pude comprar ni un vehículo.

CARLOS FERNANDO SE PREGUNTÓ ¿QUIÉN ES MONTENEGRO”

Cuando “el Retrato…” lo abordó sobre la llegada de Montenegro a hacer campaña y cómo veía ese arribo, el Jefe Comunal lo ignoró al preguntar él “¿Quién es Montengro?”, para luego y al referirse a las declaraciones del intendente de Pinamar, Martín Yeza, quien aseguró que ese diputado nacional puede “llevar a Cambiemos a una victoria en Mar del Plata”, Arroyo en un primer momento afirmó “no quiero opinar porque sería una opinión demasiado negativa. No veo que tenga para ser un intendente en nuestra jurisdicción. Es como que yo me fuera a Bahía Blanca a hacer publicidad para ser intendente allá”

“¿Si siento algo por esta situación?. “La verdad es que no siento nada porque Mar del Plata sabe quién es quién en la ciudad. Todos los marplatenses… mire, esto parece una gran ciudad pero es un pueblo. Acá todo el mundo se co noce, todos sabemos la historia de todos, entonces yo estoy muy tranquilo porque hagan lo que hagan, desde el lugar que lo hagan, el marplatense es autónomo, es independiente y es inteligente. Cuando llegue el momento, el marplatense va a saber qué hacer”

Cuando “el Retrato…” lo consultó si temía que le mandasen algún “Virrey” a gobernar Mar del Plata, no tuvo reparos en decir “Nadie me va a mandar ningún “Virrey” , absolutamente nadie. ¿Sabe por qué?…porque tengo dignidad. A mí me votaron 180 mil marplatenses, mi única obligación es con los marplatenses que me votaron, con nadie más… Ni siquiera con un partido político, ¿queda claro?”.

“SOLO SI DIOS DISPONGA OTRA COSA, NO SERÉ CANDIDATO”

Arroyo no dejó espacio para dudas y al responder sobre si volvería a presentarse como candidato enfatizó: “Por supuesto, sí. Yo siempre lo que prometí, lo cumplí; así como una vez dije que iba a ser director de escuela y fui, otro día dije que iba a ser concejal y fui y otro día dije que iba a ser intendente y fui, ahora digo que voy a volver a ser intendente. Salvo que Dios disponga otra cosa. El único que puede disponer sobre mi destino está muy arriba, no son seres humanos y no están en el gobierno”.

UNA PLAYA CÉNTRICA VA A SER CONVERTIDA EN PLAYA PUBLICA

Finalmente reiteró que aconsejó en “un Expediente que está volviendo a Hacienda, y luego se verá, sobre una idea mía que alguna playa céntrica la voy a convertir en pública”, aclarando que en su omento “se habrán de enterar. No me generen problema antes