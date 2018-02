Todo listo para entregar las 35 mil entradas de “La Noche de los Teatros “

En el marco de la tercera edición de “la Noche de los Teatros y de la Recreación”, uno de los “abanderados” de la propuesta, Cristian Rabe, dialogó con “el Retrato…” y adelantó que “se presentarán 250 atracciones con 35 mil tickets sin cargo para regalar a todos los marplatenses”.

“La organización de La Noche de los Teatros y de la Recreación viene muy bien, es el cierre de una temporada exitosa,como dijo Arroyo, donde se presentarán 250 atracciones con 35 mil tickets sin cargo para regalar a todos los marplatenses”, destacó Rabe.

En tal sentido, explicó que “la única forma de retirar las entradas es presentando el DNI que tenga domicilio en la ciudad. Van a poder acceder a dos entradas por persona física el lunes en el Polideportivo a partir de las 19 con apertura de puertas a las 18:30 horas”.

“A medida que vaya ingresando la gente, se le va a ir entregando un número y a las 19:30 empezamos a repartirlas con 50 boxes, donde van a poder acercarse, presentar la documentación y pueden solicitar cualquiera de las 250 actividades incluidas”, señaló.

A su vez, comentó que “se incluye todo lo que es teatro nacional e independiente, visitas guiadas a cervecerías, recorridas en avión, paseo en el Anamora, museos, parques acuáticos como Aquopolis, Aquasol y Mundo Marino, las vueltas en bananas en las playas, trencitos, parapentes, pinball, entradas para ver partidos de fútbol de Aldosivi o Alvarado, boliches bailables, vales de comida para los foodtruck de Punta Mogotes, etcétera”.

Carpas en Punta Mogotes, Zona Norte, Playa Grande y Playas del Sur de la ciudad

Rabe comentó que también este año “van a tener la posibilidad de adquirir una carpa por un día para 4, 6 u 8 personas en alguno de los casi 40 balnearios que participan” y aclaró que incluyen todos los balnearios de la zona de Punta Mogotes, los cuales entregaron 500 carpas a través de la Administracion del Complejo que las gestionó al Consorcio que los agrupa como también algunos de la zona del Norte, otros de Playa Grande y otros del Sur de la ciudad.

Para turistas: Un cupón con 150 espectáculos al 50% de descuento en esa semana

“Van a poder elegir por persona dos entradas a dos eventos distintos. El único requisito que ponemos es que hay que ser mayor de 18 años y tener domicilio en Mar del Plata”, expresó el organizador de la propuesta a la vez que destacó que “los que son turistas van a poder acceder a un cupón con 150 espectáculos al 50% de descuento en esa semana”.

Además, remarcó en diálogo con “el Retrato…” que están duplicando en la cantidad de entradas que se repartieron el año pasado. “No le pusimos a los empresarios del teatro y la recreación cantidades de entradas, sino que son todas donaciones”, comentó.

“Aquarium entregó 2 mil entradas, Samsara 1000, Sethai 600, Quba regaló 500, Mr. Johns 500 y Stadium mil entradas, 100/150 para Aquopolis, se darán también 600 pasajes en trencito, 300 para la obra de Bossi, 600 para “Como el Culo”, hay algunos con muchos tickets y otros con menos. A medida que se vayan agotand se va a ir comunicando, la gente va a poder elegir la obra que quiera”, sostuvo.

Y agregó que “las entradas son para regalar a la gente del estadio, no hay entradas para nadie que no sea con el número que vaya a retirar ahí. Este año incluso vamos a agregar que cada ticket va a estar personalizado, con nombre y apellido, lo cual los convierte en intransferibles para que no pase lo del año anterior que muchos las revendían”.

Colectivos desde distintos puntos de la ciudad para el Polideportivo

En referencia a la distribución de las entradas, indicó que las mismas “se van a entregar por un lado a través de la Secretaría de Acción Social para entidades y Sociedades de Fomento que ellos están invitando a participar. Los referentes se van a poder acercar a través de una mesa especial y se les va a dar entradas para que puedan llevar a distintos grupos”.

“También vamos a apoyar a través de distintos puntos de Mar del Plata a ciudadanos para que se puedan acercar al Polideportivo”, resaltó a la vez que aclaró que saldrán colectivos desde la Municipalidad a las 18 y a las 19 horas, de la Delegación de Batán, del Polideportivo del Barrio Libertad, de Luro y 180, de Juan B. Justo y 180, de 12 de Octubre y Edison y desde el Museo Mar.

“Estamos tratando de que la gente vaya y se divierta y pase un día maravilloso. Queremos que en esa semana brille la ciudad, para demostrar que Mar del Plata sigue siendo la capital del teatro”, remarcó.

“Fue una de las mejores temporadas de los últimos años”

Por último, Rabe realizó un balance de lo que dejó la temporada de verano y comentó que “no hay mucho que decir, sino solo ver. Fue una de las mejores temporadas de los últimos años. En el ciclo Traiga su manta y escucha de Villa Victoria se llenaron muchas obras y espectáculos todos los días”.

“El Colón tuvo una muy buena gestión lo mismo la Plaza del Agua. Todos los hoteles estuvieron llenos y con solo ver las playas como estaban de gente alcanzaba. Mar del Plata, como dijo el intendente, brilló y fue una de las mejores temporadas, pero hay que seguir trabajando para que la ciudad siga creciendo”, concluyó.