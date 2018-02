“La Reina Club” distinguido por las obras de inclusión en el balneario

En el marco del Sistema Argentino de Calidad Turística de la Nación, el balneario “La Reina” de Mar del Plata, ubicado en Playa Grande, recibió la distinción del programa Directrices de Accesibilidad en la provincia de Buenos Aires. “Es una iniciativa que no tiene que ver con el beneficio económico sino con incluir y de que todos tengamos accesos”, remarcó Tamara Goransky (FOTO), coordinadora de la parte de recreación e inclusión del balneario, en diálogo con “el Retrato…”.

La encargada de la parte de recreación e inclusión del balneario, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “es una distinción que nos hace Nación por cumplir con las normas y directrices de accesibilidad en La Reina Club”.

“En el otro balneario que tenemos “Mar del Plata” ya estaba distinguido y este año nos presentamos con La Reina Club y salió”, resaltó a la vez que explicó que para alcanzar este objetivo hicieron las obras pertinentes para poder cumplir con las directrices que pide Nación para ser distinguido.

En tal sentido, expresó que “se hicieron todos los pasillos del balneario con 90 centímetros de ancho para que toda la gente con discapacidad y las sillas de rueda puedan circular normalmente, como lo podemos hacer cualquiera de nosotros que no tenemos inconvenientes de movilidad”.

“Se hicieron las rampas y accesos al balneario también sea para la pileta interna, externa y demás, las pendientes adecuadas para que las sillas circulen, se compró un elevador hidráulico que se usa en la pileta externa en el verano y que se va a implementar en la pileta interna en los meses de invierno”, destacó.

En referencia al elevador hidráulico, indicó que “es muy importante para una persona con discapacidad. Una persona con silla de ruedas se sube y con un control remoto lo bajás y se mete en la pileta” y resaltó que tuvieron varios clientes en el balneario con silla de rueda, los cuales “quedaron alucinados, porque de una forma muy sencilla podían meterse al mar o a la pileta”.

Por otra parte, hizo hincapié en la iniciativa de transformar el balneario y adaptarlo a las personas que sufren algún tipo de discapacidad motriz. “Viene desde un lugar que es el corazón, hay que pensarlo siempre en una plaza para todos, porque no hay un motivo más que ese: pensar en la inclusión real y en la posibilidad que todos accedamos a todo”, sostuvo.

“La licitación del balneario se hizo hace unos años y con las obras terminamos este año para poder presentarnos realmente y cumplir con todas estas directrices que Nación exigía”, comentó la referente de La Reina Club a la vez que comentó que hay otros balnearios de la ciudad que tienen ciertas adaptaciones para personas con discapacidad, pero en lo que respecta al elevador hidráulico subrayó que son “el primer balneario de Mar del Plata que lo tiene, no hay otro que lo tenga”.

Además, se refirió a que la idea que tenían “era dar el puntapié inicial para que todos de alguna manera, tanto privados o público, empecemos a incluir y no dejar de lado a gente que no tiene movilidad o no pueden acceder”.

Seguidamente, habló de los proyectos que tienen para lo que queda del año y apuntó que “en principio todo lo que se hace es pensando en la posibilidad de que todos accedan. Desde ese lugar siempre que se tenga que hacer alguna reforma y obra, se va a hacer. Es una iniciativa que no tiene que ver con el beneficio económico sino con incluir y de que todos tengamos accesos”.

“En enero un día tuvimos 7 clientes en silla de ruedas, para mi era alucinante ver cómo se movían dentro del balneario con naturalidad, entraban al baño familiar sin ayuda de nadie, podían ducharse sin recibir ayuda y demás. Tendría que ser así siempre”, concluyó Tamara Goransky en diálogo con “el Retrato…”.