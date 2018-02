Concluye la campaña anti violencia de género, “Mar del Plata te hace infeliz”

Después de 30 días de activismo con el objeto de prevenir y erradicar la violencia hacia el sexo femenino, el movimiento de mujeres y diversidad de la ciudad concluyó con la campaña “Mar del Plata te hace infeliz”.

En tal sentido, el Movimiento de Mujeres realizó en Florisbelo Acosta y Av.Felix U Camet una intervención en el marco de la campaña “Mar del Plata te hace infeliz “. “No aflojaremos Sra. gobernadora hasta que el Estado deje de ser virtual y se haga presente brindando la asistencia integral y la protección efectiva que requieren las mujeres en situación de violencia”, manifestaron.

Asimismo, cuestionaron que “como no nos va a hacer sentir infeliz si hubo el año pasado 7 femicidios; si entre el 20 y 26 de noviembre del 2017 fueron detenidos 2 hombres por día por golpear o amenazar mujeres; si estamos en Emergencia y no hay presupuesto “necesario y efectivo” para las mujeres”.

“Si Mar del Plata es el segundo distrito después de la Matanza con mayor tasa de abusos sexuales; si el Intendente Carlos Arroyo mira para otro lado cuando se trata de políticas de género; si sus últimas declaraciones misoginas constituyen 1 violación a los derechos humanos y degradan claramente a las mujeres”, completaron.

Además, apuntaron a que “efectivamente al Estado nacional, provincial y municipal no parece importarle que nos quiten la vida o que nos violenten física y psicológicamente” y añadieron que por eso, “no sólo no destinan presupuesto efectivo y necesario sino no ejecutan medidas serias para erradicar la violencia hacia las mujeres, todo lo contrario, el presupuesto del 2018 en el área de la mujer es del 0,28% cuando en el 2017 era del 0,32%”.

“No hay justificación alguna que en esta Emergencia miren para otro lado”, remarcaron desde el Movimiento de Mujeres a la vez que aseguraron: “Vinimos a exigirle a la Gobernadora mayor presupuesto para prevenir, sancionar y erradicar la violencia hacia las mujeres”.

Por último, se dirigieron a la gobernadora de la provincia y manifestaron que “es un llamado a María Eugenia Vidal para que atienda el reclamo de las mujeres marplatenses y destine mayor presupuesto a las áreas que son su responsabilidad en interceda ante el Municipio para aplicar verdaderamente la Emergencia en violencia de género y diversidad que logramos en junio 2016 y su prórroga en junio 2017”.