“Genneia S.A. una empresa que crece al calor del poder y a costa de los derechos de sus trabajadores”

La empresa GENNEIA S.A. es una compañía dedicada a la generación y transporte de energía eléctrica. Actúa dentro de la jurisdicción de nuestro sindicato en las plantas generadoras de Las Armas y Pinamar.

GENNEIA SA es una empresa que tiene diferentes usinas de generación eléctrica, tanto de ciclo combinado como de energía eólica y fotovoltaica, en diferentes puntos del país. Hoy su dueño es el banquero Jorge Brito (Banco Macro), muy afín al ex vicepresidente Amado Boudou. En la actualidad, como buen empresario, tiene muy buenas relaciones con las nuevas autoridades del Gobierno Nacional, con quien realizó una millonaria transacción para quedarse con empresas de energía eólica que estaban en manos del grupo empresarial de la familia Macri.

VIOLACIÓN DE NORMAS CONVENCIONALES Y DE SEGURIDAD E HIGIENE

El Crecimiento exponencial de la Empresa GENNEIA, no se vio reflejado en el cumplimiento de la norma convencional de los trabajadores, ni en el cuidado del ambiente.

Durante 2017, la empresa, junto a la complicidad de la FATLyF, impuso una paritaria anual que apenas logró empatarle a la inflación oficial, y muy por debajo del aumento de la canasta básica de alimentos y servicios, que consume gran parte del salario del trabajador, sin lograr recomponer el poder adquisitivo perdido en 2016 por la inflación superior al 45 por ciento. Nuestro Sindicato denunció y rechazó las ofertas salariales pero la empresa, de manera unilateral, decidió dar por concluida la paritaria, con el visto bueno de la Federación.

En la Central Térmica de Las Armas no contrata personal de mantenimiento. El último técnico que desarrollaba tareas allí, lo trasladaron a la Central de Pinamar, donde desarrolla tareas de operario sin que tenga el PT15: una autorización de CAMMESA (Compañía administradora del mercado mayorista eléctrico) para un operario de líneas de media y alta tensión.

La empresa no abona el régimen de especialización, un acuerdo convencionalizado que lo pagaban los anteriores dueños y las autoridades actuales se habían comprometido, en paritarias, a comenzar a abonar.

Tampoco paga el plus por guardería, ítem también convencionalizado y acordado en paritarias, a los compañeros con hijos/as en edad de obtener este pago.

Por otro lado, a pesar de ser supuestamente una “empresa comprometida con la sustentabilidad, que impulsa acciones que ayuden a la conservación del planeta” (textual de su página web), en la Central de Las Armas, hace más de un mes que no funciona la planta de agua que estos equipos necesitan, para reducir los niveles de contaminación que se emiten al aire, producto de la combustión de los motores. Es decir, que la empresa está emitiendo altos niveles de gases contaminantes por no tener operativa la planta potabilizadora de agua. Y en Pinamar, los silenciadores de los motores no están operativos, por lo que también realizan contaminación sonora en esa Central Térmica.

Desde nuestro Sindicato, comprometidos con la defensa de los trabajadores, los derechos convencionales y reivindicando a la energía como un bien social y no como una mercancía, seguiremos denunciando todo tipo de atropellos de las empresas, por más que sus dueños sean amigos del poder de turno.

No toleraremos que GENNEIA siga violando los derechos de los trabajadores, para aumentar sus ganancias, con la complicidad del poder político de turno.

José Rigane

Secretario General Luz y Fuerza Mar del Plata