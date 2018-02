Santiago Bonifatti: “La Municipalidad hace retroceder a los barrios”

Tras el cierre de la asociación de fomento del Barrio Las Heras y el proceder de Asuntos de la Comunidad, al repartir el mobiliario e incluso “quedarse” con la heladera que pertenecía a la misma, el Concejal Santiago Bonifatti dijo “es un claro ejemplo de cómo la Municipalidad puede ayudar gestionando y solucionando problemas o puede hacer retroceder a todo un barrio”.

La Asociación Vecinal de Fomento del Barrio Las Heras se encontraba sin actividades abiertas a la comunidad y con una escasa representación frente a los vecinos, desde hace varios años, situación que inquietaba a gran cantidad de estos.

“La municipalidad tiene la responsabilidad de supervisar el funcionamiento de las asociaciones vecinales de fomento y si alguna no está cumpliendo con su rol en el barrio se debe revisar los motivos y en todo caso llamar a Asamblea para que sean otros vecinos los que participen de las soluciones. Me consta que en Las Heras hay muchas personas que quieren que su barrio salga adelante y tenga más espacios de participacion vecinal. Esto es un proceder arbitrario, autoritario, ilegal y que perjudica al barrio”, añadió Bonifatti.

Por su parte, Fernando Barranus, Coordinador General de los Centros de Acción Barrial (CAB) de Nueva Acción dijo “nosotros desde Nueva Acción tenemos un CAB en Las Heras hace cuatro años y antes de eso, nos reunimos en casas de vecinos. La demanda de participación en el barrio es grande y siempre se reclamó a la Sociedad de Fomento que abriera sus puertas. Esto es un error de la Municipalidad que no creo que sea inocente, hay una estrategia de vaciar los espacios de participación democrática en los barrios. No solo cerraron la Sociedad de Fomento como si fuera un comercio sino que dispusieron de sus bienes que son de los vecinos, y hasta se quedaron con la heladera para usarla en la dependencia municipal. En Las Heras venimos trabajando desde varios puntos, primero se conformó una Murga con Juntos por Las Heras, trabajando distintas problemáticas con adolescentes, tenemos dos comisiones de Fines para terminar el secundario, siempre con el lema de que “no todo es malo en las heras” para remarcar que justamente se trata de un barrio de trabajo y compromiso con su desarrollo. En estos años hemos visto crecer a la comunidad, empoderarse con sus proyectos, escuelas de futbol, iglesias, la sala de salud, es un barrio con mucha fuerza que lo único que necesita es que el Estado no lo abandone”.

Santiago Bonifatti se dirigió a la titular del área, diciendo “no es la primera vez que la Sra Marinier tiene un accionar polémico y desafortunado, yo espero que recapacite y ponga sus mejores esfuerzos en llevar soluciones a cada barrio y no en empujar para que las cosas empeoren. Su trabajo debe ser favorecer el desarrollo de estas instituciones, ayudarlas a que sean representativas para los vecinos y colaboren en avances y mejoras para todo el barrio. Las Asociaciones Vecinales o Sociedades de Fomento son muy importantes porque son las interlocutoras privilegiadas entre el Estado y los barrios. No podemos permitir que las cierren como si fueran un problema menos”.

Barranus dijo “desde el Centro de Acción Barrial Las Heras nos sorprendió el cierre de la sociedad de fomento. Entendemos la situación de falta de apoyo del municipio, la deuda por la ausencia de pagos de convenios y demás, pero nos parece que nunca la solución puede ser el cierre. Esto perjudica a los vecinos, les quitan un lugar y debilita al barrio. Si esta comisión directiva sentía que se habían agotado las instancias, debería haber dado un paso al costado y dejar a otros vecinos que se hagan cargo de la situación”.

La dependencia municipal Asuntos de la Comunidad repartió el mobiliario – que es de los vecinos – entre las asociaciones de fomento de los barrios Parque Hermoso y Las Canteras.