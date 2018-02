Nicolás Maduro no será bienvenido en la Cumbre de las Américas

Unas cifras que incluso serían positivas dada la dimensión de la mayor crisis económica, política y social desde que Venezuela declarara su independencia hace dos siglos. Los ejemplos se cuentan todos los días: seis niños y un adulto fallecieron en las últimas horas por comer yuca amarga, no apta para el consumo humano, según confirmó la diputada Karin Salanova; 18 mineros ilegales murieron a balazos en un asalto militar y un gran apagón afectó a Caracas y alrededores durante la pasada madrugada, dificultando el uso del Metro y los servicios básicos durante todo el día.

El aparente control sobre la situación nacional contrasta con el creciente repudio exterior. El mandatario venezolano no será “bienvenido” a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en Perú en abril, decisión tomada por el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski, amparado en la declaración del Grupo de Lima. La alianza de 14 países (Colombia, Brasil, Canadá, Argentina, México, Perú, Chile, Paraguay, Panamá, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Santa Lucía y Guyana) insistió que las elecciones forzadas por el chavismo “carecen de legitimidad y credibilidad”, al realizarse con presos políticos, con líderes opositores detenidos o “inhabilitados arbitrariamente”, con el Consejo Nacional Electoral “bajo control del gobierno”, sin la participación de millones de venezolanos en el exterior “imposibilitados de votar” y convocadas por una Constituyente que no reconocen.

Preocupación internacional

En la Cumbre de Panamá, celebrada en 2015, Maduro fue criticado por el incremento de los presos políticos, pero aún no había comenzado la deriva que siguió al triunfo opositor en las parlamentarias de diciembre de ese año. La diplomacia bolivariana consiguió arrancar una declaración en contra del decreto de Barack Obama, que proclamaba a Venezuela una “amenaza inusual y extraordinaria”.

El continente reconoce en la declaración final de Lima su preocupación ante el masivo éxodo de los venezolanos y “acuerdan coordinar esfuerzos para afrontar de una manera ordenada, solidaria y segura esta difícil situación”. Colombia y Brasil han fortificado militarmente sus fronteras, lo que ha provocado la reacción venezolana, desplegando tropas en sus límites y acusando a EEUU de preparar la invasión y bombardeo de su país.

La Unidad Democrática agradeció el nuevo espaldarazo internacional, justo cuando Julio Borges, ex presidente del Parlamento y principal negociador de la oposición en el fracasado diálogo en Santo Domingo, pretende iniciar una gira la próxima semana por América Latina para presionar por garantías electorales. Un viaje marcado por la incertidumbre, que en principio le ha obligado a desmentir que pretenda pedir asilo en otro país.

“No he pedido ni pediré asilo en ningún país. Haré una gira muy importante para buscar apoyo y lograr las condiciones para unas elecciones presidenciales justas”, aseguró Borges. Aún no se ha definido qué días estará en cada país, pero el parlamentario pretende reunirse con presidentes y cancilleres. “Emprenderemos una gira por Brasil, Chile, Argentina, México, Panamá, entre otros países, para conquistar las condiciones que permitan unas elecciones libres, justas y dentro de la Constitución (…). El gobierno no acepta una verdadera elección presidencial porque sabe que la perdería”, añadió el coordinador de Primero Justicia.

El diputado no regresará de momento a Venezuela, tras las amenazas recibidas durante los últimos días de la negociación en Santo Domingo, según confirmaron dos fuentes políticas . La mujer y los cuatrillizos de Borges ya se encuentran fuera de Venezuela.