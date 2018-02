Los alfonsinistas no aceptarán “la candidatura de este tipo” (Montenegro)

Después de la visita de Ricardo Alfonsín a la ciudad, el concejal radical Mario Rodríguez dialogó con “el Retrato…” y realizó un balance de lo manifestado por el diputado nacional a la vez que remarcó que “en 2019 deberán garantizarse esquemas de participación absolutamente democráticos y no apelar como sucedió en 2017 a proscripciones o imposiciones de candidatos”, para remarcar que “No vamos a aceptar que se imponga una candidatura de este tipo” (léase Montenegro)

En tal sentido, el referente de la UCR local valoró: “Nos sorprendió la cantidad de personas que se acercaron al Comité el fin de semana a participar de esa charla abierta, donde se pudo escuchar la opinión de Ricardo en cuestiones que tienen que ver con lo partidario y con la realidad política económica del país”.

Asimismo, destacó también lo expresado por Alfonsín en cuanto “al aporte que debería hacer el radicalismo para ser un protagonista de esas cuestiones e influir con su voz en la toma de decisiones por parte del gobierno nacional y en algunos casos, por parte del gobierno provincial también”.

“Tengo la posibilidad de tener un diálogo permanente con Ricardo, soy amigo desde hace 20 años, asique está al tanto de lo que pasa en la ciudad, pero en este caso la cuestión versó sobre lo que está pasando en la argentina, la cuestión social, política y cuál es el aporte qué debería hacer el radicalismo en la búsqueda de las soluciones”, resaltó.

En relación a lo anterior, completó que la UCR debería aportar “por sobretodo haciendo oír su voz con un poco más de claridad y teniéndosela un poco más en cuenta dentro del espacio político que ocupamos, que es el frente Cambiemos”.

Seguidamente, hizo hincapié en lo que viene dentro del espacio y destacó: “Tenemos un año electoral dentro del partido, que a resultas de lo suceda, sobretodo en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo se va a ir posicionando de cara a 2019, tanto en los distritos, en los pueblos, en la provincia y en la Nación”.

“Ricardo está preocupado por la situación económica, que no es la que desearíamos, de lo social y de la cuestión política que tiene que ver con la falta de posibilidad que se le da orgánicamente al radicalismo, que no se posiciona dentro del espacio político de Cambiemos como para influir en la toma de decisiones”, sostuvo.

A su vez, añadió que “algunas medidas que no han tenido el mejor resultado, no se tomarían si el radicalismo pudiera expresarse previo a esta toma de decisiones y no, cuando la misma ya ha sido resuelta”.

Por eso, apuntó que “Ricardo está planteando la necesidad de volver al compromiso que se había asumido en la Convención Nacional de Gualeguaychú, donde todos se habían propuesto conformar este frente y también lograr que el radicalismo influyera en la conformación de las decisiones” en relación a lo cual subrayó: “Lamentablemente eso, por decisión del Pro que no consulta y en algunos casos por el radicalismo que no impone su opinión, no sucede”.

En ese contexto, hizo referencia a las Paso y comentó que “en las primarias del año pasado se impusieron los candidatos sin posibilidad de participar por todos los que estaban en el Comité” y aclaró que “con respecto a lo que suceda en 2019 hay una unanimidad en que esto no puede volver a pasar, en que el radicalismo tiene que volver a llevar candidato a intendente en los pueblos y no se puede aceptar que se imponga la opinión del Pro de que las decisiones hay que resolverlas en una Mesa Chica, donde el radicalismo no participa e imponerlas al resto de los actores de Cambiemos. Esto claramente no va a ser aceptado el año que viene”.

“La UCR debería aportar haciendo oír su voz con un

poco más de claridad dentro del espacio de Cambiemos”

En relación a lo anterior, completó que la UCR debería aportar “por sobretodo haciendo oír su voz con un poco más de claridad y teniéndosela un poco más en cuenta dentro del espacio político que ocupamos, que es el frente Cambiemos”.

Seguidamente, hizo hincapié en lo que viene dentro del espacio y destacó: “Tenemos un año electoral dentro del partido, que a resultas de lo suceda, sobretodo en la provincia de Buenos Aires, el radicalismo se va a ir posicionando de cara a 2019, tanto en los distritos, en los pueblos, en la provincia y en la Nación”.

“Ricardo (Alfonsin) está preocupado por la situación económica, que no es la que desearíamos, de lo social y de la cuestión política que tiene que ver con la falta de posibilidad que se le da orgánicamente al radicalismo, que no se posiciona dentro del espacio político de Cambiemos como para influir en la toma de decisiones”, sostuvo.

A su vez, añadió que “algunas medidas que no han tenido el mejor resultado, no se tomarían si el radicalismo pudiera expresarse previo a esta toma de decisiones y no, cuando la misma ya ha sido resuelta”.

Por eso, apuntó que “Ricardo está planteando la necesidad de volver al compromiso que se había asumido en la Convención Nacional de Gualeguaychú, donde todos se habían propuesto conformar este frente y también lograr que el radicalismo influyera en la conformación de las decisiones” en relación a lo cual subrayó: “Lamentablemente eso, por decisión del Pro que no consulta y en algunos casos por el radicalismo que no impone su opinión, no sucede”.

En ese contexto, hizo referencia a las Paso y comentó que “en las primarias del año pasado se impusieron los candidatos sin posibilidad de participar por todos los que estaban en el Comité” y aclaró que “con respecto a lo que suceda en 2019 hay una unanimidad en que esto no puede volver a pasar, en que el radicalismo tiene que volver a llevar candidato a intendente en los pueblos y no se puede aceptar que se imponga la opinión del Pro de que las decisiones hay que resolverlas en una mesa chica, donde el radicalismo no participa e imponerlas al resto de los actores de Cambiemos. Esto claramente no va a ser aceptado el año que viene”.

Montenegro como intendente de Cambiemos: “No vamos

a aceptar que se imponga una candidatura de este tipo”

Consultado por “el Retrato…” sobre la candidatura de Montenegro como intendente por Cambiemos en la ciudad aseguró que está totalmente en contra. “Nos llama la atención, porque es un dirigente que hace unos años fue candidato en San Isidro y ahora se intentaría trasplantarlo a Mar del plata e imponerlo como candidato a intendente”, apuntó.

“No tengo nada en lo personal, pero desde el sector que representamos del radicalismo no vamos a aceptar que se imponga una candidatura de este tipo y si así se lo quiere hacer, deberá hacerse por medio de una primaria, democrática y en la cual se deje participar al resto de los que quieran hacerlo”, detalló.

Por último, Rodríguez se refirió a las primarias desarrolladas hace unos años atrás “en donde entre Arroyo y Baragiola surgió quién sería el candidato a intendente de Cambiemos. En 2019 deberán garantizarse esquemas de participación absolutamente democráticos y no apelar como sucedió en 2017 a proscripciones o imposiciones de candidatos”.