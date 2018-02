Goransky: “La llegada de los miles de visitantes no es casualidad, sino causalidad”

“Esto que ha pasado en Mar del Plata con la presencia de casi 300.000 turistas no es casual. Este es un trabajo que viene desde el Gobierno de la Nación, el provincial y también el Municipal” dijo Sergio Goransky (FOTO) al referirse al récord de visitantes arribados en el presente fin de semana de Carnaval.

No dudó en afirmar que “esto es a lo que debemos apuntar: trabajar en equipo y en grupo podemos lograr cosas importantes”, no olvidando el aporte del “Ministro de Turismo de la Nación, Gustavo Santos que está apoyando todo lo que es gestión, no solo a nivel del Gobierno, sino también empresarial”

“Estas cosas se demuestran con hechos. Así como en enero hicimos un acto con Carlitos Balá, hoy haber traído la Camerata te compromete más a seguir realizando hechos por Mar del Plata”

Un febrero con el 75/80% de ocupación

En relación a la gente que llegó, reconoció que “si bien fue mucha, es cierto también que el consumo no ha sido en relación a esa cantidad”, señalando que en febrero “tenemos entre un 75/80 % de ocupación, que ha variado hasta casi un 100% en los días de mucho sol”

Más adelante remarcó que “en enero la ocupación fue del 93%”, resaltando que” hoy la gente te exige más servicios, lo que nos lleva a comprometernos más y hacer cosas nuevas”, calificando como de “un problema de concientización , ya que muchas veces algunos despachan a la gente y no las atienden. Hoy tenemos que motivar al turista para que venga y hay que darle cosas como cualquier lugar del mundo: servicio, calidad, educación y responsabilidad”

Finalmente enfatizó que “no creo en las casualidades, sino en las causalidades. Las cosas se dan porque se hacen bien, o por lo menos se intentan. Hoy 15 de febrero estamos ultimando detalles para en los primeros días de abril, comenzar a armar un gimnasio de 150 metros cuadrados con vista al mar, para que funcione todo el año”

“La Camerata San Juan, una realización única”

En relación a la acción realizada este lunes en lo balnearios, indicó que “Felizmente hemos podido acercar a nuestros balnearios la Camerata San Juan, que se dio ante la buena relación con la Ministra de Turismo de esa provincia, Claudia Grynszpan y del propio gobernador sanjuanino , Sergio Uñac. Surgió esa posibilidad y atento a la disposición de la gente del Consorcio de Playa Grande, se pudo realizar esta resentación.

Más adelante calificó de “única” esta realización y se mostró más que orgulloso “como sanjuanino haber contado con la Camerata en los balnearios”.