Alfonsin no descartó la posibilidad de formar una línea interna dentro de Cambiemos

En el marco de una recorrida por varios distritos de la provincia de Buenos Aires, el diputado de la UCR Ricardo Alfonsín, visitó la ciudad y en dialogó con “el Retrato…” habló de las próximas elecciones y no descartó la posibilidad de formar una línea interna dentro de Cambiemos. “La presentación de candidato propio dependerá del partido, pero lo que sí sino hay PASO, espero que haya acuerdo programático”, apuntó.

“Somos un país en el que no puede dejar de haber problemas y conflictos, porque tenemos un 30% de pobreza, niveles altos de desempleo, el salario mínimo está bastante por debajo de lo que son las necesidades de cualquier familia, estamos primeros en desempleo, adicciones, suicidio y pobreza juvenil en América Latina, los haberes jubilatorios están bastante por debajo de la canasta básica alimentaria, etcétera”, señaló.

En tal sentido, indicó que para cambiar esta situación “se necesita un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, sobre todo en las que tienen posibilidades de gobernar, en las que coinciden que la vía para resolver los problemas es la democracia y las fuerzas del trabajo y del capital, sino es difícil”.

“NO HAY DEMOCRACIA INTERNA DENTRO DE CAMBIEMOS”

Consultado por “el Retrato…” sobre si dentro de Cambiemos hay democracia interna, respondió que “no, porque el resto de los partidos que integran Cambiemos ha renunciado a la posibilidad de opinar y participar en la elaboración de las decisiones. La UCR creyó que después de haber perdido las Paso no tenía derecho a decir esta boca es mía, lo cual no es bueno para Cambiemos ni para los argentinos”.

“Lo más grave es que debido a que la UCR no se hace cargo de las diferencias y no trata de influir desde su propia identidad, que es distinta a la del PRO, en las decisiones, los que sufren son los argentinos, los que se están licuando son los derechos y conquistas de los argentinos”, afirmó.

“VAMOS A TENER QUE ENFRENTARNOS A APARATOS Y ESTRUCTURAS PODEROSAS”

Afirmó ademas que “hacia dentro de la UCR estoy tratando de recorrer todas las provincias tratando de reunir en un mismo espacio de pensamiento y reflexión a todos los radicales que coinciden en que la UCR no está siendo en primer lugar lo que dijimos que íbamos a hacer cuando celebramos este acuerdo y por otro lado, los que están preocupados de la que la UCR se parece cada vez más al PRO y menos al radicalismo”.

Alfonsín no descartó la posibilidad de formar una línea interna dentro de Cambiemos. “Existe esa posibilidad lógicamente, pero hay que crearla. Me siento uno de los que tiene posibilidad de trabajar por esto”, sostuvo.

“ Sabemos que vamos a tener que enfrentarnos a aparatos y estructuras muy poderosas que van a tratar de deslegitimar nuestras posiciones,pretendiendo colocarnos en el lugar del que tiene que dar explicaciones, cuando son ellos los que tienen que explicar por qué están haciendo algo tan distinto de lo que es la UCR”, comentó.

En ese contexto, se refirió a las PASO y apuntó que la presentación de candidato propio en ellas “dependerá del partido, pero lo que sí sino hay PASO, espero que haya acuerdo programático. El que diga que hubo acuerdo programático en 2015 está mintiendo, espero que no cometan el mismo error que en 2015”.

“UNA PARTE IMPORTANTE DE CAMBIEMOS EN NEOLIBERAL”

Además, hizo hincapié en las diferencias que presenta el radicalismo con Cambiemos y subrayó que este último “es un partido mucho más liberal, incluso una parte importante de Cambiemos es neoliberal, parten de la idea de que lo mejor que se puede hacer por la economía de un país y por el conjunto de los argentinos o desde el Estado, es no meterse” y en relación a lo cual, comentó: “Esa idea nosotros no la compartimos, no está ni corroborada teóricamente ni en la práctica, sino más bien que se demuestra lo contrario”.

Consultado por “el Retrato…”sobre qué cree que pensaría Raúl si viviera, remarcó que “no puedo responder eso, porque él no está. Le pido a los amigos a quienes le preguntan esto también, sobre todo a los que dicen que lo querían mucho, que se abstengan de responder, porque no está él para corregirlos o dar las explicaciones concretas”.

“A MI PADRE LO EXTRAÑO COMO HIJO,PERO TAMBIÉN COMO POLÍTICO”

En tal sentido, se dirigió a la prensa y manifestó que “aquellos que responden rápido a la pregunta anterior, que digan qué es lo que hubiera hecho Alfonsín si hubiera estado en frente del Comité Nacional? Qué hubiera hecho Alfonsín con respecto a las reformas jubilatorias, a la reforma laboral, con la eliminación de las retenciones a las mineras, con relación al mega DNU, con relación a la designación de jueces de la corte por decreto o en relación al aumento de las tarifas sin audiencia y en la proporción en la que se la hizo?”

“La respuesta es mucho más fácil. Alfonsín se hubiera opuesto a todo eso, como se opone quién está hablando”, remarcó a la vez que confesó que lo extraña. “Primero lo extraño como cualquier hijo, pero también como político. Estoy seguro que hubiera tenido un respaldo mucho mayor, ahora tengo los dirigentes más representativos en contra de mis decisiones”, apuntó.

A su vez, el referente de la UCR agregó que de todos modos tiene “un gran respaldo” de los militantes de base, afiliados y otros dirigentes del espacio.“También tengo un gran respaldo de mi consciencia, estoy muy tranquilo con lo que estoy haciendo es bien radical”, afirmó.

” SI LES GUSTA EL PRO QUE SE VAYAN AL PRO”

“Algunos podrán decir que el radicalismo y el Pro no tienen diferencias, pero no están diciendo la verdad. Si les gusta el Pro que vayan al Pro, pero que no digan que son radicales”, concluyó el diputado nacional, Ricardo Alfonsín en conversación con “el Retrato…”.