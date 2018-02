Alvaro Fanproyen, que anunció irá por la intendencia dentro del PJ, prendió el ventilador

“Voy a ser el próximo intendente de Mar del plata” afirmó el dirigente peronista y ex director de cooperativas y mutuales de la ciudad, Alvaro Fanproyen, quien ya fue candidato a jefe comunal en las elecciones del año 2015. En aquella oportunidad obtuvo el quinto lugar entre los dieciocho postulantes, siendo el más joven con 30 años y cosechó cerca de 12.000 votos, logrando la minoría en la interna del espacio Frente Renovador. En una charla con “el Retrato…” fue duro con dirigentes políticos del PJ, con funcionarios municipales, a la vez que afirmó que Carlos Arroyo “es un hombre íntegro”

En esta ocasión su participación será dentro del Partido Justicialista, que recientemente vivió un proceso electoral interno mediante el cual se renovaron todas autoridades partidarias, tanto provinciales como municipales. “Alvarito”, como se lo conoce, señaló ante “el Retrato…” que “ fueron mucho años donde al no sentirnos representados por la conducción del Partido, buscamos opciones alternativas pero siempre de identidad peronista, y lo hicimos cuando el PJ era gobierno. Ahora en las malas volvemos a dar la cara como el año pasado con Mario Ishii cuando todos se iban. La buena noticia es que el PJ marplatense, desde lo institucional, se está poniendo de pie con el enorme trabajo de (Juan Manuel) Rapacioli y su gente, que vienen de lograr una epopeya electoral en las internas pasadas”.

Cuando este Portal le preguntó acerca de su lanzamiento a candidato faltando más de un año para las elecciones, afirmó que “Fue una decisión grupal y no personal. Entre otras cosas porque me indigna, me da asco y hasta vergüenza que la gran mayoría de nuestra dirigencia política ponga el grito en el cielo por milagro Sala y por Boudou, y cuando al gremialismo se lo estigmatiza públicamente y recibe una condena social producto de este ensañamiento, toda esa dirigencia se esconde como ratas. Eso que es lo que son”

Alvarito fue un poco más allá al afirmar que “ No hay hombre del Justicialismo que no haya golpeado las puertas de un gremio para manguear un gancho de chorizo, micros, medicamentos para un familiar, salones para actos, plata para pintadas, un hotel y hasta fiscales para los comicios”, para preguntarse seguidamente “¿ Cómo es? Ahí la plata no estaba sucia…. ni había mafia sindical. Es triste que la rama política de nuestro movimiento haya caído tan bajo”

“Ante esta situación y otras creímos que no podíamos seguir en silencio. Nuestra campaña va a centralizarse en reivindicar nuestra doctrina; gracias a Dios la tenemos, no hay que inventar nada, ni hacerse el plural utilizando la historia frentista del peronismo, ni usar el abrazo del General Perón con Balbin para arreglar por atrás con los radicales, como quieren hacer muchos progresistas resentidos que se disfrazan de peronistas pero en el fondo casi nos odian”, para acotar “Ojala sumemos a todos que quieran hacer el bien, pero primero los nuestros y sobre todo los de extracción gremial. Contamos también con un equipo especializado en temas de sustentabilidad y medio ambiente. La Secretaria Verde de nuestra Agrupación”.

Al referirse a como había quedado su relación con el intendente luego de su salida del gobierno, remarcó que “es de mucho afecto y no lo va a cambiar nuestras diferencias políticas. Me costó mucho trabajo y mucho tiempo convencerlo de que para ser Intendente; primero tenía que llegar a las elecciones generales con Vilma(Baragiola) fuera de la contienda porque se ganaba, no con votos propios sino con la negativa del entonces intendente y no habia margen para repartirse el voto útil entre dos porque ganaba el oficialismo. Más duro fue convencerlo de que sea candidato por el frente Cambiemos, pero al final entendió que la percepción que los vecinos tenían de su imagen se emparentaba más a la de Macri que a la de Massa aquella vez”

Enfatizó que “cuando Fernando (Arroyo) se le pone algo en la cabeza es muy difícil que cambie. Luego me ayudo para lograr ese cometido (Emiliano) Giri y Guillermo (Arroyo) su hijo. Al principio me costó mucho y fue casi en soledad. Y no me arrepiento porque el intendente es un hombre íntegro, pero si sabía que iba a haber tantos cachivaches dentro del Gabinete y en lugares de decisión, no hacía todo ese trabajo”

“Si sabía todo eso, lo habría dejado jugando en el esquema de Mónica López como ellos querían , y hoy ninguno de los señores funcionarios sería ni secretario, ni subsecretario, ni nada. Así que me deben todos un poco. Les tendría que sacar un porcentaje del sueldo a cada uno de los funcionarios (risas)…

¿Cómo es la situación actual de las cooperativas?

Algunas se mantienen medianamente ocupadas porque están construyendo las casas del programa socio comunitario que se les entrego durante mi gestión. Sigo en permanente dialogo con la mayoría de los referentes. Pero luego de mi renuncia han sucedido hechos de enorme gravedad como encadenamientos en la municipalidad o enfrentamientos con las fuerzas de seguridad con balas de goma, hasta se han enfrentado físicamente cooperativistas con un secretario, y múltiples tomas entre cosas que no recuerdo. Y ahora porque es verano naturalmente bajó el nivel de conflictividad, pero si no cambian el rumbo, las medidas de fuerza a partir de marzo se van a acrecentar, y no es bueno para nadie. Pero siempre es peor para los que menos tienen.

Más adelante dijo “No me entra en la cabeza como algunos piensan que a alguien le puede gustar ir con sus hijos a quemar gomas a la municipalidad. Estúpidos con ese nivel de razonamiento está lleno, lo triste es que casi todos están la Municipalidad. ¿O pensás que un padre no prefiere llevar a sus hijos a Sacoa en vez de cagarse de frio en la calle haciendo un reclamo?

Se preguntó además ¿Porque los funcionarios no le dan de comer a sus hijos esa polenta de mierda esa que entrega desarrollo social?. En el fondo y en el inconciente de estos nuevos dirigentes, detrás de esa indiferencia, tienen un pensamiento clasista como si los pobres fueran seres humanos de segunda o tercera y los alimentos que se entregan están acorde a ese nivel. Por favor…

¿Qué solución propone o propuso para solucionar este conflicto cotidiano entre las Cooperativas y el Municipio?

Propongo lo que propusimos con nuestro equipo de acuerdo al diagnóstico que obtuvimos al poco tiempo de hacernos cargo de la Dirección. En primer lugar hay que modificar el organigrama y reubicar la Dirección dentro de Desarrollo Social, es fundamental. Luego avanzar hacia una Ordenanza que le otorgue a las cooperativas una participación porcentual fija en obra pública anual presupuestada , y poner en marcha la mesa de ejecución que nosotros mismos creamos pero no puede ser que nada de esto suceda.

Finalmente recordó que “Fueron estos los motivos por los que me fui; porque no escuchan y para colmo tienen la ventaja de que los trabajadores de Planta del municipio en cooperativas son de primera línea. Yo igual le deseo lo mejor al intendente y a la ciudad, pero así no se gobierna… De todas maneras esto se termina en un año y medio, y a partir del 10 de diciembre comienza una nueva etapa llena de peronismo y felicidad para nuestra ciudad y yo voy a ser el intendente de esa etapa. No tengo dudas”.