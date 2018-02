Ciano: “No podemos permitir que castiguen a quienes generan empleo”

Convocados por el Intendente Arroyo, los concejales de la oposición se reunieron con el jefe comunal. “Hemos planteado nuestras diferencias con la ordenanza fiscal e impositiva, de la misma manera que lo venimos haciendo en el Concejo”, expresó Ariel Ciano apenas culminado el encuentro. “En una ciudad cuyo principal problema sigue siendo el desempleo, no se puede gravar a los sectores encargados de dar trabajo, mientras tienen que lidiar con problemas estructurales como el de la inflación, al especulación del dolar o los tarifazos”, especificó el concejal quien concurrió junto a su par, Mercedes Morro.

“Lo dijimos en campaña y lo demostramos con hechos concretos; somos una oposición responsable, que lleva al Concejo, la voz de quienes no son escuchados. Queremos que a Arroyo le vaya bien, porque eso implica que todos los vecinos accedan a una mejor calidad de vida, pero para eso es necesario que cuando envíen nuevamente la ordenanza, lo hagan teniendo en cuenta lo que planteamos. No podemos permitir que castiguen a quienes generan empleo en la ciudad, a la producción, a los que trabajan en la elaboración de materias primas o las empresas que buscan radicarse en el Parque Industria, porque esa no es la manera de dar incentivos, muy por el contrario, termina por destruir las esperanzas de un futuro mejor”, agregó Ciano.

El presidente del bloque 1País remarcó también la crisis por la que atraviesa la cultura local, “algo que quedó nuevamente en evidencia en la última entrega de los Estrella de Mar. Hace un año, los elencos marplatenses en sus discursos desplegaban banderas denunciando un vaciamiento cultural. El tiempo pasó y las palabras siguen siendo las mismas, con el agravante de pretender cobrarles más impuestos aún y una quita de beneficios a un sector cuya presencia consolida la identidad de todos”.

Por último, Ariel Ciano señaló que “a pesar de no haber sido informados de los temas que íbamos a tratar en la reunión, nosotros como oposición decidimos venir igual, porque tenemos en claro que por sobre las peleas de los dirigentes están los problemas de la gente y es prioridad para nuestro espacio que cuanto antes se les pueda dar solución a situaciones que son urgentes y que no refieren a un color político sino a la realidad que nos rodea”.