Sin atención en Anses por despidos de 81 trabajadores, 5 de Mar del Plata

Desde la semana pasada, las puertas de las UDAI que existen en Mar del Plata y Batán se encuentran sin atención al público debido a los telegramas de despidos “sin causa” que llegaron en todas partes del país. Cinco de los 81 trabajadores que se quedaron sin su puesta laboral son de Mar del Plata

En ese contexto, los trabajadores enrolados mayoritariamente a APOPS tomaron la determinación de no atender al público, en ninguna de las cuatro sedes de la ciudad. “Tenemos cuatro años de antigüedad en la UDAI y la oficina lleva seis años en el puerto de Mar del Plata. Realmente nos sorprendió. Uno llega a su puesto de trabajo, quiere atender al público y que no te dejen ejercer tu derecho como trabajador, nos duele”, dijo Santiago.

Por su parte, Diego otro de los trabajadores, afirmó que “trabajo en la UDAI de Luro, tengo ocho años de antigüedad. No he faltado ni pedido licencia. No tengo sumarios. Trabajo en el sector inicios, donde se tramitan las jubilaciones, y nos suelen acusar de cosas raras, pero sin ningún tipo de fundamento fui despedido”.

También lamentó que “se comentaba que iban a llegar telegramas, porque ya han mandado 81 telegramas en todo el país, y advierten que se van a mandar 400 más. Nos estamos dando cuenta de que le puede tocar a cualquiera”, lamentando que “hay una decisión de vaciar el organismo”.

Gentileza: Rubén Ferrari