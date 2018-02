Podemos y PSOE defienden a Irene Montero por referirse a las “portavozas” como un avance hacia “la igualdad”

En el proceso que tiende a promover la igualdad entre hombres y mujeres, nos encontramos a diario con personas, profesionales, políticos, deportistas, artistas y hasta periodistas, que en el afán por mostrarse más inclusivos, “inventan” palabras o “palabros”, si entramos en esa dinámica que muchas veces no es igualitaria sino demagógica.

Tal el caso de una expresión de Irene Montero, pareja de Pablo Iglesias y diputada en el Congreso por Podemos, cuando el martes de esta semana se refirió a “los portavoces y las portavozas” y a partir de ese momento, lo que pareció un lapsus se ha

convertido en un campo de batalla político entre el PP y Podemos. Irene Montero habló de “los portavoces y las portavozas”, haciendo un uso incorrecto del lenguaje que hoy le ha echado en cara el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, que ha ironizado sobre el patinazo de la dirigente de Podemos para subrayar la necesidad de reformar el sistema educativo.

Lejos de asumir el error, Irene Montero ha defendido este jueves el uso de la palabra “portavoza” porque es una manera de “avanzar en la igualdad” y de “visibilizar a la mitad de la población que ha sido invisibilizada” después de“demasiados siglos” de un uso del lenguaje “como instrumento para perpetuar el machismo” en la sociedad.

Así, ha respondido a Méndez de Vigo con otro dardo: “Intente leer un poco más sobre feminismo e igualdad para que entienda que desdoblando el lenguaje se puede avanzar mucho más en la igualdad”.

En medio de la polémica, Montero ha encontrado una aliada en Adriana Lastra, del PSOE, que se ha sumado a la defensa del uso de la palabra “portavoza” a pesar de que el sustantivo “voz” sea en sí mismo femenino (“la voz”) y no tenga correspondiente masculino.

Pero para Montero, lo que diga la Real Academia Española (RAE) es lo de menos porque “no es el mejor ejemplo en la lucha por la igualdad” y porque todavía tiene “mucho que hacer,. “Aunque a veces sea extraño o sean palabras que no están oficialmente reconocidas por una institución que está formada mayoritariamente por hombres es importante que las mujeres hagamos un esfuerzo por desdoblar el lenguaje y de utilizarlo de forma inclusiva”, ha sostenido.

Así, ha enmarcado su nueva palabra en la obligación de “los políticos y las políticas” de luchar por la igualdad. “Me disculparán si no utilizo palabras que no son de la máxima corrección según la RAE y el portavoz del Gobierno“, ha señalado para justificarse.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha querido salir en defensa de la portavoz de su formación en el Congreso a través de su cuenta de Twitter. “Hacer una sociedad mejor y más justa para las mujeres implica también mejorar y cambiar el lenguaje para hacerlo inclusivo“, ha destacado el líder del partido.

Por su parte, la vicesecretaria general del PSOE, Adriana Lastra, ha defendido también en rueda de prensa el uso de la palabra “portavoza” porque “el lenguaje también avanza con la sociedad y cambia cada día”. “No me parece mal, es igual que miembros y miembras”, ha remachado. “Lo aplaudo y lo defiendo”, ha asegurado. “A mi portavoza la llamo portavoza”, ha dicho junto a Margarita Robles.

Tras ella, Robles ha recordado que “el lenguaje es importante”, pero que más importantes son los hechos y “avanzar en las políticas de igualdad”.

Desde la Federación de Mujeres Progresistas también se han sumado al apoyo del término portavoza. Su presidentaYolanda Besteiro ha asegurado que le “parece estupendo que diga ‘las portavozas’ y que visibilice así a las mujeres como sujetos en ese trabajo y máxime en el Congreso de los Diputados. Es increíble que a estas alturas de la vida se suscite una polémica por estos temas, es artificial”.

Distintas dirigentes socialistas precedieron hace muchos años a Montero en este insólito uso del lenguaje. La ministra de Igualdad en 2008, Bibiana Aído, ya se refirió a “los miembros y miembras” de una comisión parlamentaria. Después se disculpó y dijo que había sido un lapsus, pero pasados unos días propuso incluir en el diccionario la palabra, sugerencia que la RAE rechazó.

Antes que ella, la mujer de Felipe González, Carmen Romero, ya popularizó los términos “jóvenes y jóvenas” con el mismo y supuesto fin feminista.

“Aluvión de consultas” a la RAE sobre el uso ‘portavoza’

El departamento de Español al día de la Real Academia Española (RAE) ha recibido un “aluvión de consultas” a través deTwitter y el correo electrónico respecto al uso de la palabra portavoza desde que el pasado martes la portavoz de Unidos Podemos en el Congreso, Irene Montero, dijo esta palabra.

En respuesta a una usuaria de Twitter, la RAE ya precisó este miércoles 7 de febrero que el sustantivo “portavoz” es común en cuanto al género, lo que significa que coinciden su forma de masculino y de femenino.

“El género gramatical se evidencia, en esos casos, a través de los determinantes y adjetivos: el portavoz español/la portavoz española”, añadía la institución.

Hugo Barze – Corresponsal en Europa