Llega el Movistar FRI Music de la mano de CNCO, XXL Irione y Juan Ingaramo a Las Toscas

Para continuar con la movida de verano, luego del exitoso Movistar Punta del Este Summer Festival, llega el Movistar FRI Music con dos shows multitudinarios en Pinamar y Mar del Plata.

El primero se realizó ante más de diez mil personas en Pinamar. Airbag y Banda de Turistas se presentaron en Quintana y Del Tridente . El público disfrutó los shows cantando y bailando los hits de ambas bandas, transformando la velada, en una gran fiesta a metros del mar. El evento fue transmitido vía streaming desde la fanpage de Movistar Argentina para toda Latinoamérica, y más de novecientas mil personas lo siguieron en vivo.

La segunda fecha, domingo 11 de febrero, el festival llega a la ciudad de Mar del Plata, de la mano de CNCO, XXL Irione y Juan Ingaramo en Las Toscas desde las 19 hs.

Movistar abrió el 2018 con la séptima edición del Movistar Punta del Este Summer Festival, en su nueva y exitosa versión sunset, que convocó a más de 15 mil personas en la Playa Montoya de Punta del Este, donde de se pudieron ver gratis a bandas y solistas como Brett Love, Louta, Beth Ditto, Oh My God! It’s The Church y The Martinez Brothers.

El Movistar FRI Music de verano tendrá su cierre en Mar del Plata, el domingo 11 de febrero, desde las 19 hs. en Las Toscas, de la mano de la aclamada boy band,CNCO, quienes vienen de realizar una exitosa gira por todo el continente americano y de recibir 4 nominaciones a los iHeartRadio Music Awards en Estados Unidos; XXL Irione, el rapero under que se convirtió en fenómeno viral y Juan Ingaramo, el cantautor cordobés recientemente distinguido con menciones al álbum del año, canción del año y videoclip del año en Rolling Stone.

Acerca del Movistar FRI Music

El Movistar FRI Music se ha convertido en un clásico entre los festivales de música de la Argentina, transitando ocho años de historia y con reconocidos artistas nacionales e internacionales que han recorrido distintas ciudades del país. Entre sus hitos se destacan el homenaje a la trayectoria de Charly García, la vuelta de los Fabulosos Cadillacs, la reunión de la banda chilena La Ley, la vuelta de IKV, la primera visita al país de Jane’s Addiction, la presentación del ex Beatle Ringo Starr, el primer show en el país de MS Lauryn Hill, la celebración a Soda Stereo con las mejores bandas latinoamericanas del momento, y el lanzamiento de su última edición como elMovistar FRI Music Week, un festival de toda una semana donde la ciudad se convirtió en un escenario gigante y la música copó la ciudad de Buenos Aires.