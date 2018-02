La experiencia BIFE llega a Mar del Plata

Este viernes a las 21, BIFE, el grupo integrado por Ivanna Colonna Olsen y Diego Javier Fantin, presentará en el Centro Cultural América Libre las canciones de “Adentro”, su tercer trabajo discográfico.

El power dúo llega desde Buenos Aires con un repertorio dispuesto a derribar todo tipo de prejuicios. Tangos no misóginos, cumbias no machistas, pop antiromántico, chacareras poliamorosas y boleros no héteros son algunas de las herramientas que permiten visibilizar la diversidad cultural, sexual, afectiva e identitaria de toda una generación que existe, baila, lucha, ama, cuestiona y crea.

“Adentro” es el tercer álbum de la banda, y contiene once canciones producidas junto al DJ y percusionista Pato Smink. El disco explora el folclore regional desde una mirada contemporánea con influencias electrónicas y múltiple intertextualidad de géneros.

La velada contará con el servicio gastronómico, a precios populares, de la cooperativa de alimentos Nudel y luego del show tendrá lugar una fiesta musicalizada con vinilos que buceará entre los mayores exponentes nacionales e internacionales de los ‘80s, como Madonna, Culture Club o Michael Jackson.

Visita por partida doble

El sábado desde las 22, otra banda de Buenos Aires subirá a los escenarios del espacio cultural de 20 de septiembre y San Martín. Diskordia visita la ciudad para presentarse junto a Los Tilt y Viejo Argentino, reeditando los shows que tuvieron lugar durante los años 2002 y 2003.

El grupo nacido en Villa Urquiza a fines de 1999, y que llegó a compartir escenario con los míticos Flema, se encuentra actualmente integrado por Hernán Pérez -voz y guitarra-, Ramiro Martin -bajo y coros-, Andru –batería y coros- y Esteban Sánchez –guitarra-.